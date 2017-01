The Weeknd tra croci e scene misteriose nel video per Party Monster.

Il video musicale per il singolo di The Weeknd “Party Monster” è stato pubblicato su VEVO oggi.

Diretto da BRTHR, il video appariscente mostra il cantante canadese e nuovo ragazzo di Selena Gomez, eseguire il suo brano in una stanza rossa, mentre alcune donne feroci e sexy galleggiano in una piscina, si baciano, e cercano di invogliare The Weeknd. Come negli altri video ci sono tantissime croci che appaiono nella clip.

Nel brano lui nomina Selena, ma, purtroppo, la donna che ha ispirato questo testo (Selena Gomez) non fa un cameo musicale nel video. Sarebbe stato un fidanzamento perfetto. Guarda qui sotto il video per Party Monster.