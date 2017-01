La tracklist di Cinquanta Sfumature di Nero. Ci sono Nicki Minaj e Sia.

Nicki Minaj, Sia, Tove Lo, Halsey e altri…la colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Nero non presenterà solo il deludente brano di Zayn Malik.

La tracklist della colonna sonora del tanto atteso “Cinquanta sfumature di nero“, solo la colonna sonora, perché il film non sarà sicuramente eccelso, è stata rivelata oggi. E’ “tanto attesa”, perché la precedente ha regalato grandi successi come “Love Me Like You Do” di Ellie Goulding o “Earned It” di The Weeknd.

La colonna sonora di “Cinquanta sfumature di nero” (che uscirà nei negozi il 10 febbraio) sarà composta da 19 canzoni e ve la mostriamo qui sotto:

Cinquanta Sfumature di Nero Tracklist:

ZAYN & Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever

Halsey – Not Afraid Anymore

JRY – Pray (feat. Rooty)

Tove Lo – Lies in the Dark

Toulouse – No Running From Me

John Legend – One Woman Man

The-Dream – Code Blue

Nick Jonas & Nicki Minaj – Bom Bidi Bom

Sia – Helium

Kygo – Cruise (feat. Andrew Jackson)

Corinne Bailey Rae – The Scientist

Jose James – They Can’t Take That Away From Me

JP Cooper – Birthday

The Avener – I Need a Good One (feat. Mark Asari)

Joseph Angel – Empty Pack of Cigarettes

Anderson East – What Would It Take

Frances – What Is Love?

Danny Elfman – On His Knees

Danny Elfman – Making It Real

Oltre alle artiste che abbiamo citato prima notiamo altri grandi nomi come Tove Lo, Halsey, John Legend e anche Kygo.

Ho appena saputo che questa colonna sonora non deluderà, al contrario del film.