La 2° stagione di Atlanta ritardata fino al 2018 a causa di Star Wars.

Donald Glover è stato costretto a ritardare la seconda stagione del suo show vincitore del Golden Globe “Atlanta” a causa di conflitti di ripresa.

Glover, che scrive anche la musica come Childish Gambino, sta interpretando un giovane Lando Calrissian nel prossimo film di Star Wars e spin-off basato sulle prime avventure di Hans Solo. Le riprese inizieranno il mese prossimo e quindi bisognerà pazientare per vedere un seguito di Atlanta.

Gli impegni di ripresa di Glover fanno paventare un dubbio discografico: “Sarà in grado di promuovere al meglio il suo terzo album ‘Awaken, My Love!‘, che è stato rilasciato nel mese di dicembre?”

Nonostante il suo programma fitto di appuntamenti, US network FX ha annunciato di aver siglato un nuovo accordo con l’attore e produttore per sviluppare diversi nuovi progetti.

“Donald è un artista straordinario, fatica passando le ore come attore, scrittore, produttore, regista e musicista per creare tanti progetti grandiosi”, ha detto il presidente della programmazione FX, Nick Grad. “Atlanta è solo all’inizio, la commedia dell’anno è una serie venerata non tanto per la sua originalità, ma per il suo sguardo onesto sull’esperienza di essere aspiranti, giovani e neri in quella città leggendaria. Siamo orgogliosi di collaborare con Donald in un accordo globale che gli permetterà di continuare a trasformare la sua visione creativa in incredibili show televisivi. “

Glover ha conquistato due premi per Atlanta ai Golden Globes 2017, portando a casa la miglior serie televisiva commedia o musicale, così come il Globe come miglior attore per una serie televisiva commedia o musicale.