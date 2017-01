L’abbraccio come Conforto tra Tiziano Ferro e Carmen Consoli espresso nel video musicale.

Da oggi (13 gennaio 2017) entra in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Tiziano Ferro “Il Conforto“, che prevede la collaborazione della cantautrice italiana Carmen Consoli.

Questo nuovo singolo è una ballata dalla produzione originale, in cui l’elettronica è privata degli elementi acustici nel corpo di arrangiamento. Anche il canto va in linea con questo stile.

Insieme al rilascio del brano è uscito un video musicale di accompagnamento diretto e montato da Gaetano Morbioli.

Un video molto low budget da quello che si puo’ vedere, con i due artisti che si abbracciano per tutta la durata della clip. Carini gli effetti di luce e l’esperienza visiva quando viene ravvicinata l’inquadratura. Tiziano Ferro e Carmen Consoli sono entrambi vestiti con abiti bianchi, crediamo per simboleggiare un senso di purezza, perché l’abbraccio esprime il senso di conforto. Alla fine il significato del singolo si poteva esprimere anche così e già rivedere la bravissima – e qui molto sensuale – Carmen Consoli è qualcosa di speciale per noi.

Ecco cos’ha detto Ferro riguardo all’esperienza con Carmen: