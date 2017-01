Ben Affleck parla di La Legge Della Notte e del suo rapporto con Dennis Lehane.

E’ sempre stato un fan di Dennis Lehane.

Nel suo nuovo film, Ben Affleck torna a lavorare sugli scritti di Dennis Lehane, il cui romanzo Gone Baby Gone è stata la base per il suo primo lavoro di regia nel 2007. Il nuovo film “La Legge Della Notte” è ambientato nel 1920 e parla della vita di un gangster.

“Ovviamente non sono la prima persona a scoprire Dennis Lehane. Diversi grandi registi hanno adattato il suo lavoro”, dice Affleck, riferendosi a Clint Eastwood (Mystic River) e Martin Scorsese (Shutter Island). “Il suo dialogo è veramente forte, i personaggi sono incisivi e sexy. Non è necessario fare molto lavoro per adattare quella roba perché il romanzo è scritto in stile cinematografico.”

Affleck ha ammesso che il cast si è riunito facilmente, tra cui Chris Cooper (che ha lavorato con Affleck in The Town), Chris Messina (Argo) e Sienna Miller (che ha lavorato con Affleck in Paycheck).

“Sono stato davvero fortunato, ho tutte le mie prime scelte in questo film”, dice. “Sono incredibilmente grato a queste persone che hanno accettato di far parte del mio film”.

Come Gone Baby Gone, La Legge Della Notte è diretto nella città natale di Affleck, Boston.

Guarda il trailer di ‘La Legge Della Notte’ qui sotto:

Dopo il primo atto, la storia si sposta in Florida, nella Gulf Coast.

Affleck ha avuto una carriera fatta di alti e bassi. Ha vinto due Oscar, per la scrittura di Good Will Hunting (1997) e per la produzione di Argo (2012), ed in mezzo ci sono stati alcuni anni di magra.

Inoltre ha spiegato che gli piacerebbe lavorare col suo amico Matt Damon.