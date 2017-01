Drake compra a Jennifer Lopez una collona da 100 mila euro.

J-Lo ha indossato la collana mentre Drake eseguiva dal vivo le canzoni al Capodanno di Las Vegas.

Anche se – notizie confermate – il loro rapporto è iniziato meno di un mese fa, Drake sembra prendere la sua storia d’amore con Jennifer Lopez molto sul serio tanto da passare al livello successivo, acquistando alla cantante una collana di diamanti del valore di 100 mila euro.

Il rapper canadese, 30 anni, ha disposto una somma a sei cifre per un platino e diamante Tiffany Victoria, secondo molte fonti. Lopez ha indossato il pezzo tempestato di diamanti da 17″, che presenta diamanti a forma di lacrima borchiati in platino, la notte di Capodanno. Una foto che ha postato su Instagram al momento dell’evento conferma la presenza del gioiello.

Lopez, 47 anni, aveva pubblicato la stessa foto di Drake dopo che il loro fidanzamento era stato annunciato.

Tuttavia, questo display sontuoso non significa che la coppia si voglia fidanzare ufficialmente, secondo People. “Jennifer e Drake sembrano davvero felici”, ha detto una fonte. “Gli amici non hanno idea di come proseguirà il loro rapporto.”

“Jen è impaziente per il nuovo anno. Lei continua ad uscire con Drake, ed ha visitato la sua casa”, ha aggiunto la fonte. “Ha solo cose belle da dire su Drake.”

Naturalmente, Drizzy non ha mai evitato di sborsare grandi somme di denaro per coloro che ama e le signore che gli sono state vicino.

Lo scorso anno ha acquistato un enorme cartellone pubblicitario in California solo per congratularsi con Rihanna per il suo trofeo ai Video Vanguard.