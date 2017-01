Guarda il trailer del nuovo film Netflix ‘Iboy’, con Maisie Williams.

Bill Milner è il protagonista Tom, un adolescente che si sveglia dal coma per scoprire che ha dei superpoteri. Se siete fan di questo genere dategli un’occhiata.

Il primo trailer per il nuovo film di Netflix “Iboy“, che ha come co-protagonista l’attrice di Game of Thrones ‘Maisie Williams‘, è stato rilasciato.

Il film ha Bill Milner nel ruolo del protagonista, come l’adolescente Tom, che si sveglia dal coma, per scoprire che i frammenti del suo smartphone sono racchiusi nel suo cervello, e questo non li causerà radiazioni ma gli farà sviluppare dei superpoteri.

Le capacità di Tom includono la possibilità di vedere e sentire le chiamate effettuate su entrambe le linee telefoniche ed internet, e lui giura di utilizzare i suoi nuovi poteri per vendicarsi di alcune persone, che inizialmente avevano attaccato il suo migliore amico e Lucy (interpretata da Williams).

Iboy uscirà su Netflix il 27 gennaio Guarda il suo trailer ufficiale di seguito.

Già nel dicembre, Williams ha spalleggiato una nuova campagna per porre fine caccia alle balene in Giappone.