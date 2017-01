Il Milan suona la carica nella ripresa e conquista la qualificazione ai quarti di coppa Italia.

I rossoneri soffrono, rialzano la testa, reagiscono e poi conquistano l’obiettivo della serata, ossia quello di accedere ai quarti di finale di coppa Italia.

Il Milan supera, in rimonta, per 2-1 il Torino e nel turno successivo affronterà, allo Juventus Stadium, i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri, in un remake di quella che è stata la finale di Supercoppa Italiana, andata in scena a Doha lo scorso 23 dicembre e che ha visto il “diavolo” alzare la coppa al cielo. La banda di Montella è stata abile nell’imbastire una reazione convincente dopo un primo tempo piuttosto rivedibile in cui i granata sono apparsi più organizzati e volitivi. Nei secondi quarantacinque minuti la forza d’urto dei padroni di casa è stata irresistibile per gli avversari, che sono crollati sotto i colpi di Kucka e Bonaventura, dicendo addio al sogno di affrontare la Vecchia Signora ai quarti, per dare vita ad un derby emozionante e sentito come è solito essere quello della Mole. La gara ha il via sotto un clima gelido, la colonnina di mercurio è sotto lo zero e dal cielo cade una leggera pioggia gelida che rende epica la sfida tra le due compagini.

A passare in vantaggio è il Torino, al 27’, con Iturbe che innesca in avanti Benassi, il quale appoggia per Belotti, che si inserisce all’interno dell’area e lascia partire una conclusione che non lascia scampo a Donnarumma. Quindicesimo goal stagionale per il “gallo” (tredici in campionato e due in coppa Italia) che sancisce la sua stagione di grazia. Il centravanti di Calcinate è oramai un punto fermo nel Toro e nella nazionale. I granata non si accontentano e si fanno vedere, di nuovo, dalle parti dell’estremo difensore rossonero con Ljajic che dal versante di sinistra scodella un assist indirizzato verso il limite dell’area dove Belotti si fa trovare pronto all’appuntamento con la palla, esplodendo un tiro di prima intenzione, deviato da Gustavo Gomez sul fondo.

I rossoneri creano un sussulto degno di nota con un tiro al volo dalla lunga distanza di Kucka che non inquadra lo specchio della porta per una questione di centimetri. La ripresa inizia con un brivido: Lapadula colpisce inavvertitamente, alla fronte, Hart proteso in uscita. Attimi di panico a San Siro con il portiere inglese che rimane a terra per qualche minuto ma per fortuna si tratta solamente di un semplice taglio, prontamente medicato dallo staff granata. Il Milan agguanta il pari al 61’ con Suso che sfodera una conclusione dal limite deviata da Hart sulla propria destra, Bonaventura raccoglie la sfera e scodella un cross in area dove interviene Kucka, che da posizione piuttosto defilata, dimostra una notevole abilità nel mettere dentro attraverso un comodo tap-in. Trascorrono appena tre minuti, e al 64’, Suso dal versante di sinistra lascia partire un cross indirizzato all’interno dell’area, dove Bonaventura irrompe al volo, siglando la rete del definitivo sorpasso. Rete da cineteca per il numero cinque rossonero, che concretizza al meglio il passaggio vincente di Suso, ricalcando ciò che accadde il 23 dicembre scorso, a Doha, quando ad essere trafitto nella medesima modalità fu Buffon e a restare annichilita non fu la difesa granata ma quella bianconera. Gli ospiti non si disuniscono e tentano una immediata reazione con Belotti , il quale innescato in profondità, supera in velocità la marcatura di Gustavo Gomez ma a tu per tu con Donnarumma si lascia ipnotizzare. I rossoneri creano ancora qualche pericolo con Bonaventura che si insinua all’interno dell’area per poi sfoderare una conclusione che termina la sua corsa sopra il montante ed infine con Lapadula, il quale riceve palla in avanti, supera Hart con un dribbling, si avvicina verso la linea di porta ma il suo tiro viene ribattuto, in maniera provvidenziale, da Moretti.

L’ultimo squillo della gara avviene in pieno recupero con Ljajic autore di un calcio di punizione neutralizzato in tuffo da un attento Donnarumma. Termina così Milan-Torino con un successo in rimonta dei padroni di casa che certificano, con questa vittoria, l’eccellente stato di forma. I rossoneri stanno disputando un’ottima stagione, ben al di sopra delle più rosee previsioni estive. Montella può godersi un gruppo giovane e frizzante che non si pone limiti e dimostra puntualmente una voglia spasmodica di duellare in campo, senza arrendersi mai. Nel frattempo, durante il pre-partita, l’amministratore delegato rossonero, Adriano Galliani, ha rilasciato una dichiarazione riguardante la finestra di mercato di gennaio, affermando che sarebbero interessati ad ingaggiare un attaccante esterno che possa dar respiro ai vari Suso, Bonaventura e Niang e il nome in auge, in tal senso, è quello di Deulofeu, attualmente in forza all’Everton.

Sinisa Mihajlovic, invece, non ha affatto apprezzato l’atteggiamento della sua squadra, principalmente nella ripresa, quando nel giro di tre minuti è crollata definitivamente sotto i colpi di Kucka e Bonaventura. Un “uno-due” micidiale che indubbiamente ha tagliato le gambe ai granata, che da lì in avanti, hanno dimostrato più di qualche difficoltà nel tentare di raddrizzare le sorti del match. Buono, invece, l’approccio nei primi quarantacinque minuti, dove – secondo Mihajlovic- si è potuto ammirare lo spirito del Toro, combattivo e propositivo, aspetti che sono venuti meno nella ripresa, in cui si è materializzato il ko. Milan e Torino si danno appuntamento a lunedì 16 gennaio, in occasione del posticipo serale che chiuderà il ventesimo turno di campionato, ma in questa circostanza il teatro dell’evento sarà lo stadio “Grande Torino” che si illuminerà a festa per dare vita ad un match dal profumo di vendetta.