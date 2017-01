I The Chainsmokers pubblicano il lyric video per Paris.

Il duo americano The Chainsmokers è pronto per promuovere il nuovo singolo dance.

La coppia, composta da Drew Taggart e Alex Pall, hanno pubblicato il loro prossimo singolo ufficiale chiamato “Paris” nella giornata di venerdì, 13 gennaio 2017, come un adeguato follow-up per il singolo di successo “Closer“.

Questa traccia arriva un paio di mesi dopo il debutto del loro secondo Extended Play “Collage“, e questa volta, la canzone include la voce di Louane Emera, una cantante ed attrice francese nota per essere la semifinalista nella seconda stagione di The Voice: la plus belle voix.

I The Chainsmokers hanno scelto una francese per cantare in Paris, meglio restare a tema si saranno detti. La canzone è stata scritta da Andrew Taggart insieme a Kris Eriksson e Fredrik Häggstam. Il lyric video è stato diretto da Rory Kramer, ed è stato pubblicato lo stesso giorno del rilascio del singolo presso i rivenditori digitali. Guardalo qui sotto.