I nerazzurri affrontano il Chievo con l’intenzione di proseguire la rincorsa.

Si alza il sipario sulla ventesima giornata di serie A, la prima del girone di ritorno. Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena a San Siro l’anticipo che metterà di fronte Inter e Chievo.

La banda di Stefano Pioli giunge a quest’appuntamento galvanizzata dalle quattro vittorie consecutive ottenute in campionato. I nerazzurri hanno conquistato tra le mura amiche sei successi su nove incontri, un ruolino di marcia interessante e proficuo per una compagine che mira a tornare, il prima possibile, tra i top club del nostro torneo. Icardi e compagni occupano, attualmente, il settimo gradino della classifica con trentatre punti all’attivo, con l’obiettivo di proseguire tale scalata per riassaporare il profumo d’Europa. Il Chievo, invece, è reduce da due sconfitte consecutive rimediate contro Roma e Atalanta. L’ultimo ko, tra l’altro, ottenuto al Bentegodi al cospetto degli orobici è stato molto pesante sia dal punto di vista del risultato (1-4 a favore dei ragazzi di Gasperini) che psicologico.

In trasferta, lo score dei gialloblù parla di tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte, numeri che testimoniano un andamento altalenante, così come lo è stato, più in generale, il percorso intrapreso dai veneti in questa stagione. Dopo un avvio scintillante, gli uomini di Maran hanno evidenziato una graduale flessione, a tal punto da piombare a metà classifica, all’undicesimo posto, a quota venticinque. Durante la conferenza stampa della vigilia, tenutasi ad Appiano Gentile, presso il “Suning training center”, Stefano Pioli ha tracciato le linee guida per ottenere il bottino pieno nel match contro i clivensi. L’ex tecnico biancoceleste ha sentenziato che occorrerà proseguire lungo questa scia di entusiasmo e positività che avvolge i suoi ragazzi. Le quattro vittorie consecutive ottenute dovranno essere da stimolo per migliorarsi sempre e mirare dritti verso un piazzamento di prestigio in ottica Europa. L’allenatore nerazzurro afferma che bisognerà disputare un girone di ritorno ad altissimi livelli per sperare di tornare, nella prossima stagione, in Europa League o addirittura in Champions League, almeno per quanto riguarda il preliminare. Pioli dichiara che per accedere al play off della massima competizione europea sarà necessario totalizzare circa ottanta punti, così come fece la Roma nella passata stagione, considerando che le squadre che in questo momento sono davanti in classifica stiano marciando a ritmo sostenuto. Per quanto riguarda il nuovo arrivato Gagliardini, il tecnico emiliano spende parole di stima nei suoi riguardi. A suo avviso, il numero cinque nerazzurro è un calciatore dotato di un’ottima visione di gioco e di una spiccata personalità a dispetto della giovane età.

Senza fare retorica, aggiunge, che molto probabilmente partirà titolare nella gara contro il Chievo, anche perché non ci sarà Brozovic, squalificato per un turno dal giudice sportivo. Sull’avversario di giornata, Pioli, afferma che i veneti rappresentino una compagine ben organizzata, con un impianto di gioco solido. Nella sfida d’andata, vinsero i clivensi per 2-0, motivo per cui bisognerà affrontarli con il massimo rispetto e le dovute cautele. Inoltre, gli uomini di Maran, vorranno cancellare l’ultima pesante sconfitta subita in campionato contro l’Atalanta, in quanto difficilmente i gialloblù sbaglino approccio per due sfide di fila. Pioli predica massima attenzione per continuare a virare dritti verso importanti traguardi. Rolando Maran, tecnico del Chievo, durante la consueta conferenza stampa della vigilia afferma che l’Inter sia molto cambiata rispetto a quella affrontata nella prima giornata di campionato. Il tecnico trentino sottolinea che i nerazzurri dopo un avvio piuttosto complicato e deludente con De Boer in panchina, abbiano cambiato passo con l’arrivo di Stefano Pioli che ha portato con sé una rinnovata autostima e maggiore convinzione nei propri mezzi. Per ciò che concerne lo stato di salute dei gialloblù, Maran, afferma che nella gara di coppa Italia contro la Fiorentina, abbia ammirato dei progressi da parte dei suoi uomini, abili nel mostrare un piglio diverso e una grinta maggiore rispetto a quanto messo in evidenza nell’ultima sfida di campionato con l’Atalanta. Segnali positivi e confortanti, quindi, in vista di un match ostico e complicato al cospetto di una lanciatissima Inter.

In merito alle probabili formazioni , Pioli pare intenzione a confermare il “4-2-3-1” con Handanovic in porta, D’Ambrosio e Ansaldi esterni difensivi, Miranda e Murillo a comporre la coppia centrale. Sulla mediana spazio a Gagliardini e Kondogbia, mentre il trio nella trequarti sarà formato da Candreva, Joao Mario e Perisic, a sostegno della punta centrale Icardi. Maran risponderà, molto presumibilmente, con il collaudato “4-3-1-2”: Sorrentino tra i pali, Gamberini e Dainelli centrali di difesa. Lungo le corsie esterne fiducia a Frey e Gobbi. A metà campo spazio a Castro, Radovanovic e De Guzman, mentre Birsa agirà sulla trequarti a supporto del tandem d’attacco composto da Meggiorini e Pellissier. L’arbitro della gara sarà il signor Celi della sezione di Campobasso. Cresce l’attesa e la curiosità attorno alla sfida di San Siro, con i nerazzurri chiamati a dare seguito al loro momento positivo, con un occhio particolare rivolto al debutto di Gagliardini, elemento di spicco della new generation calcistica.