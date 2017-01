L’Inter è travolgente: contro il Chievo firma la quinta vittoria consecutiva.

La marcia dei nerazzurri può definirsi ufficialmente inarrestabile. La banda di Stefano Pioli, con merito e grinta, supera il Chievo, in rimonta, per 3-1 ed ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato.

Al netto di questo successo, Icardi e compagni, si issano, momentaneamente, al quinto posto in classifica a quota trentasei, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti. L’Inter ha ottenuto quindici punti nelle ultime cinque giornate, un en-plein inaspettato all’inizio dell’avventura di Pioli alla guida della truppa nerazzurra. Solamente due le reti subite dal sedicesimo al ventesimo turno, numeri che certificano l’eccellente stato di forma psico-fisico di una squadra che mira a tornare tra le grandi del nostro torneo, prenotando un posto per la prossima stagione in Europa.

Per il Chievo, invece, si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato, che inchioda i gialloblù all’undicesimo posto a quota venticinque. Per i veneti la San Siro nerazzurra resta luogo minato da espugnare, considerando che l’unico successo ottenuto, nella propria storia, risale al dicembre del 2001 quando a firmare la vittoria per i clivensi furono Corradi e Marazzina, storia da amarcord. Il match inizia subito con i padroni di casa pimpanti e con il pallino del gioco in mano. A creare i maggiori grattacapi alla retroguardia gialloblù ci pensano Icardi, Candreva e il neo arrivato Gagliardini, quest’ultimo autore di una prestazione altisonante. In tutte le circostanze si dimostra insuperabile Sorrentino che sfodera delle parate da voto alto in pagella. Quanto meno te l’aspetti ecco servita l’amara sorpresa ai nerazzurri. Al 34’ ,dagli sviluppi di un corner calciato da Birsa, la sfera giunge a centro area, dove Pellissier approfitta di una errata marcatura da parte di D’Ambrosio e con un tocco di piatto al volo, supera la resistenza di Handanovic. Rete numero cinque in campionato per l’attaccante valdostano che porta a centotre le firme personali in carriera, in serie A, con la maglia del Chievo.

Ad inizio ripresa, Maran effettua un cambio, sostituendo Birsa per lasciare spazio ad Izco, in modo da passare ad un “4-4-2” più compatto in difesa. I nerazzurri pigiano il piede sull’acceleratore e cingono d’assedio la metà campo avversaria. Ci provano sia Icardi che Perisic a far crollare il fortino gialloblù ma Sorrentino si dimostra una saracinesca insuperabile. Il pareggio giunge al 69’ con Candreva che dalla corsia di destra lascia partire un cross indirizzato a centro area, dove Icardi, supera la marcatura di Dainelli e con un tiro in spaccata, al volo, non lascia scampo ad un impeccabile Sorrentino. Rete numero quindici per l’attaccante argentino che consolida ulteriormente la leadership nella classifica marcatori. I clivensi iniziano ad evidenziare un po’ di stanchezza e alcune crepe dal punto di vista dell’organizzazione difensiva, a tal punto che i padroni di casa ne approfittano e dopo un lungo e costante assedio, firmano il sorpasso con Perisic, all’85’, abile a sfruttare un assist da parte di Icardi, il numero quarantaquattro croato si invola verso l’area avversaria, giunge al limite e lascia partire un tiro angolato che trafigge l’estremo difensore gialloblù. Goal del vantaggio interista firmato da Perisic al settimo centro in campionato. La banda di Maran esce completamente di scena e al 93’, a causa di un retropassaggio errato di Gobbi, Palacio ne approfitta per servire un assist all’intero dell’area per l’accorrente Eder che di piatto e con estrema precisione, fissa il punteggio finale sul 3-1.

Secondo goal in questo torneo per l’attaccante italo-brasiliano. Al termine della gara, Stefano Pioli esprime parole d’elogio nei confronti della sua squadra. A suo avviso l’Inter ha avuto la meglio su un avversario ben organizzato ed assai ostico. Le cinque vittorie consecutive ottenute, dovranno essere da stimolo per fare sempre meglio al fine di agguantare un posto per una competizione europea. Il tecnico emiliano non si accontenta di quanto fatto fino ad ora, a suo giudizio sarà necessario proseguire lungo questa scia, dimostrando una spiccata voglia famelica di cancellare definitivamente la prima parte di stagione, condizionata dalla cattiva gestione De Boer.

In merito al debutto in maglia interista di Roberto Gagliradini, Pioli sentenzia con un giudizio altamente positivo la performance dell’ex atalantino che ha dimostrato immediatamente una spiccata visione di gioco ed un’incredibile personalità. Rolando Maran, invece, ammette che dopo un buon primo tempo dei suoi uomini, capaci di passare inaspettatamente in vantaggio, siano crollati nella ripresa a causa della forza propulsiva espressa dai padroni di casa ed altresì per la stanchezza manifestata nell’aver giocato ogni tre giorni, a partire da domenica scorsa, tra impegni di campionato e coppa Italia.

Indubbiamente fare punti a San Siro al cospetto di un’Inter lanciata e in stato di grazia non era affatto una missione facile, ma occorrerà riannodare il discorso con la vittoria, a partire già dal prossimo turno, quando al Bentegodi farà visita la Fiorentina, in una sfida da non fallire per interrompere questa emorragia di risultati.