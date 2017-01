Una Fiorentina più forte condanna i rivali della Juve alla 4 sconfitta della stagione. I migliori e peggiori.

La Fiorentina ha prodotto una prestazione dominante, soprattutto a centrocampo, che gli ha permesso di battere i rivali amari della Juventus per 2 a 1 nella partita di ieri sera (15 gennaio 2017).

La Juve raramente ha mostrato la sua forza, anzi, è stata succube degli uomini di Sousa, che hanno dominato gran parte della partita.

Nikola Kalinic ha portato i padroni di casa in vantaggio con il suo nono gol in campionato della stagione, ci ha pensato Federico Bernardeschi a servire il croato che ha trafitto Buffon con un preciso diagonale calciato dalla destra.

La Fiorentina ha meritatamente raddoppiato al 54′ grazie ad un colpo di fortuna attraverso il lancio lungo di Milan Badelj, ma Gonzalo Higuain ha rapidamente riaperto la partita, timbrando il suo sesto gol in Serie A in quattro partite.

Tra i migliori:

Kalinic: la società Fiorentina ormai si sogna la notte i dollari cinesi, ma lui in campo da il 100 percento ed anche questa volta corre come un forsennato ed è sempre un pericolo per la difesa bianconera. Dopo questo goal contro l’odiata Juventus, Nikola è entrato nella storia della Fiorentina e questo è il più bel riconoscimento che un giocatore possa desiderare, anche più dei soldi.

Chiesa: figlio d’arte, Federico cresce partita dopo partita e dimostra di essere un profilo interessante per la nazionale e la stessa Fiorentina. La scorsa settimana ha parlato di sognare un goal a Buffon… quella palla di Badelj “forse” non l’ha toccata ma la rete decisiva è anche un po’ merito suo. Saranno i giocatori della Juve a sognarselo la notte dopo la sua prestazione.

Sanchez: gioca in un ruolo non suo ma l’ha fatto suo. Spesso i centrocampisti arretrano per allungare la carriera ma lui sembra perfetto in quella posizione. Dalla sua parte non passa nessuno e forse la Fiorentina ha finalmente trovato il difensore destro/centrale che mancava per completare il reparto.

Borja Valero: sempre una gioia per gli occhi. Offre saggi di bellezza ogni volta che tocca il pallone. La sua rapidità di pensiero è sette volte superiore di quella dei giocatori della Juve che non riescono mai ad anticipare la sua giocata. Bisognerebbe coniarlo perché il calcio è anche classe e tecnica e non solo fisicità.

I Peggiori:

Dybala: è lontana la super valutazione fatta per lui nelle scorse settimane, solo i cinesi potrebbero sperperare quelle cifre. Il Dybala visto ieri non solo farebbe panchina nel Barcellona, ma anche nella migliore Juventus. Corre tanto per aiutare il centrocampo e non ne ha più quando si tratta di dare supporto alla fase offensiva. Emblema quell’occasione sprecata a pochi minuti dalla fine. Non è lui il colpevole, ma quello che si è sacrificato per gli altri.

Bonucci, Barzagli e Chiellini: picchiano come fabbri i giocatori della Fiorentina e si fanno vedere più per le parole rivolte all’arbitro che in fase di copertura. Bonucci perde il duello con Kalinic che annulla anche la sua fase d’impostazione, Barzagli e Chiellini appaiono poco lucidi, il primo fa errori non da lui ed il secondo perde molti duelli e non sfrutta l’occasione in mischia che avrebbe potuto dare una luce diversa alla partita.

Il centrocampo: forse avrei dovuto inserire la dirigenza ma il centrocampo della Juve è determinante in negativo contro la Fiorentina. Non solo non supporta la fase offensiva ma perde i duelli con i giocatori della viola mettendo in crisi i difensori e costringendo Dybala a fare un lavoro disumano. Se la Juve punta alla Champions servono elementi di maggior spessore in questi ruoli.