J. Cole rilascia High For Hours dove dedica il secondo verso ad Obama.

Il rapper nato in Germania ma che ora vive in America e si fa chiamare J. Cole, ha pubblicato in anteprima una nuova canzone chiamata “High For Hours” a sorpresa la notte scorsa via SoundCloud.

La traccia dura 4 minuti e non è inclusa nel suo ultimo album “4 Your Eyez Only”.

Non c’è alcuna conferma sul perché J. Cole ha deciso di rilasciare questa nuova canzone, ma ora si dice che voleva rilasciare “4 Your Eyez Only” prima della festa di Trump, e mentre Obama è ancora presidente. Perché? Perché J. Cole “dedica” la seconda strofa a lui, ricordando uno dei suoi incontri con il capo della Casa Bianca dove ha discusso sui neri oppressi in America.

La produzione Jazz non è niente male. Chissà se Obama apprezzerà questa dedica di Cole. Ascoltala qui sotto tramite SoundCloud.