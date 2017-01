Julia Michaels debutta con Issues dove definisce l’amore come una droga.

Una carriera che non inizia ora…

Ha solo 23 anni e da 4 è nella musica come cantautore, avendo iniziato intorno al 2013. Per chi non la conoscesse Julia Michaels scrive la musica per artisti del calibro di Justin Bieber (“Sorry“), Selena Gomez (“Good for You“), Britney Spears (“Slumber Party“) o Hailee Steinfeld (“Love Myself“).

Ora nel 2017, è stato recentemente annunciato che la talentuosa Julia ha firmato un contratto come artista con la Republic Records. Con loro rilascerà un album di debutto in studio entro la fine dell’anno. Questo significa che lei smetterà di scrivere per altre persone? Beh, almeno per gli artisti al di fuori dell’Universal più o meno.

“Issues” è il singolo di debutto di Julia Michaels.

“Sì, ho avuto problemi, e uno di loro è il male di aver bisogno di te”, canta Julia Michaels nel ritornello della sua produzione indie pop. “Issues” è una canzone in cui lei spiega con un esempio di sé perché l’amore a volte può essere una terribile droga, una a cui non si puo’ dire di no anche sapendo che è un male. Ascolta il brano qui sotto.