Kim Kardashian racconta la rapina subita a Parigi in cui i ladri hanno intascato 5 milioni di dollari.

La star del reality è stata derubata di 5 milioni di dollari – valore dei gioielli – durante un soggiorno a Parigi lo scorso anno.

Un quotidiano francese ha pubblicato il racconto di Kim Kardashian della rapina a mano armata che ha subito a Parigi lo scorso anno.

La star del reality ha descritto il crimine alla polizia francese poche ore dopo che si è verificato l’incidente a Parigi, il 3 ottobre 2016. La trascrizione della sua intervista è stata pubblicata ieri (15 gennaio 2017) da Le Journal du Dimanche.

Secondo il rapporto trapelato, Kardashian dice alla polizia che l’incidente è avvenuto mentre lei, la sorella Kourtney e l’assistente personale Stephanie Sheppard si stavano preparando per uscire. Il marito Kanye West aveva deciso di non unirsi a loro. Kardashian era andata in una stanza al piano di sopra per fare un certo lavoro sul suo computer.

Lei dice nel rapporto: “Ho sentito un rumore alla porta, come dei passi, ed ho gridato, chiedendo: “Chi è?”. Nessuno ha risposto. Ho chiamato la mia guardia del corpo attraverso la porta, ho visto due persone che arrivavano, più l’uomo che fa la guardia notturna legato”. Kardashian poi spiega che uno degli uomini ha chiesto il suo anello di 4 milioni di dollari. “Gli ho detto che non sapevo di cosa stesse parlando, allora ha tirato fuori una pistola e gli ho mostrato l’anello”. E continua: “Mi hanno afferrato e mi hanno portato in corridoio. Io indossavo un accappatoio, ero completamente nuda sotto. Poi siamo andati in camera di nuovo e mi hanno spinto sul letto. Mi hanno legata con cavi di plastica e del nastro adesivo sulle mani, poi mi hanno messo il nastro sulla bocca e sulle mie gambe”. Kardashian aggiunge che lei non pensa che i ladri fossero dei professionisti. “Sentivo che erano un po’ inesperti per via del modo in cui mi hanno legata,” dice.

La polizia francese deve ancora rilasciare il rapporto ufficiale, ma ABC News riporta che tre fonti della polizia hanno confermato che il rapporto trapelato è accurato.

La polizia francese ha ora accusato 10 persone in relazione alla rapina.

La sorella di Kim Kardashian “Khloe” ha descritto il furto come “un atto disgustoso”. Lei ha dichiarato all’Associated Press che nessuno merita di essere derubato.