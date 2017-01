Wonder4Skin, in vendita da Novembre 2016 on line e nelle migliori Bioprofumerie. In occasione del Sana 2016, Alma Briosa ha presentato alla stampa e agi addetti ai lavori la nuova Linea, in vendita da Novembre 2016 on line e nelle migliori Bioprofumerie.

Wonder4Skin:

è una linea cosmetica certificata Autocert e Natrue ;

; per il 99,9% è composta da ingredienti di origine biologica (sul totale degli ingredienti vegetali);

il suo filo conduttore è la pianta di Vite in tutte le sue dimensioni (foglie, frutti, semi) da cui è stato ricavato: olio di vinacciolo dai semi d’uva, estratto glicerico di foglie di vite rossa, estratto secco di frutto d’uva;

è (foglie, frutti, semi) da cui è stato ricavato: olio di vinacciolo dai semi d’uva, estratto glicerico di foglie di vite rossa, estratto secco di frutto d’uva; ogni prodotto è arricchito di pregiati oli e burri biologici quali ad esempio: olio di Sacha Inchi , rinforzante e tonificante, burro di Mango , nutriente e idratante, olio di Tamanu , rigenerante e curativo;

, rinforzante e tonificante, , nutriente e idratante, , rigenerante e curativo; è una linea nutriente, antiossidante, rigenerante, tonificante e rinforzante.

La linea Wonder4Skin è composta da tre prodotti per il viso – WonderBurro, WonderMaschera, WonderBalsamo labbra – e due prodotti per il corpo – WonderOlio e WonderBagnodoccia -, vediamo assieme cosa ho testato per voi.

WonderMaschera – Maschera viso illuminante è una maschera viso a base di argilla rossa e bianca, estratti d’uva e foglie di Vite, olii di Vinacciolo, Rosa Mosqueta, Girasole, O.e. di Pompelmo. La maschera è contenuta in un barattolino di vetro trasparente da 50 ml con elegante tappo in legno, PAO di 4 mesi dall’apertura.

Grazie alla presenza dell’argilla rossa e bianca, questa maschera si presta bene comemaschera purificante adatta anche alle pelli sensibili, che tendono ad arrossarsi o irritarsi utilizzando prodotti purificanti a base di argilla verde. Gli oli presenti, la rendono un prodottoantiossidante e rigenerante, capace di dare nuovo tono e luminosità all’incarnato fin dalla prime applicazioni.

La WonderMaschera si presenta come un fango color verde – marrone, dalla gradevole e fresca profumazione di pompelmo, al tatto risulta un composto liscio e fresco, piacevolissimo da tenere in posa sulla pelle.

Io utilizzo la WonderMaschera 1 volta a settimana, durante la mia pamper routine. Dopo aver deterso ed esfoliato con delicatezza la pelle di viso e collo, applico sulla pelle ancora bagnata uno strato di circa 1 mm di WonderMaschera sulla Zona T, e la lascio in posa per 5/8 minuti, evitando di farla seccare. Per rimuovere lo strato di maschera, bagno il viso con dell’acqua calda eseguendo piccoli movimenti circolari sulla zona, in modo da regalare alla pelle un massaggio.

Dopo di che, procedo con il resto della mia skincare routine (tonico, contorno occhi e labbra, maschera viso, balsamo labbra).

WonderBagnodoccia è un bagnodoccia a base di estratto d’uva e foglie di Vite, succo di Aloe, olio di Rosa Mosqueta, estratto di Tè Verde, estratto di Elicrisio Italico, olio di Girasole, O.e. di Pompelmo. Il bagnodoccia è contenuto in un falcone di plastica trasparente da 200 m con elegante tappo in legno, PAO di 4 mesi dall’apertura.

Il WonderBagnodoccia è un bagnodoccia dalla texture ne troppo liquida ne troppo densa, che permette di avere una bella schiuma con o senza l’utilizzo di un guanto di crine o di una spugna naturale, pur essendo privo di agenti schiumogeni. La schiuma che si ottiene è grazie al Lauryl Glucoside, presente nell’inci, che consente di eliminare residui oleosi o sebacei dalla pelle, senza alterarne il delicato equilibrio idrolipidico.

Visivamente parlando, il bagnodoccia ha il colore di una tazza di Tè Verde con dei residui bianchi sul fondo; una volta shakerato, le due parti si uniscono dando maggiore corposità al prodotto.

Il WonderBagnodoccia è un prodotto adatto sia al mattino per risvegliare la pelle del corpo e i sensi, sia alla sera dopo un allenamento o una giornata stressante a lavoro per rigenerare, tonificare e rilassare muscoli e sensi. Il Tè Verde, gli estratti d’uva e di foglie di Vite lo rendono un prodotto antiossidante e rigenerante dei tessuti cutanei; l’olio di Rosa Mosqueta, di Girasole e di Vinacciolo lo rendono un prodotto nutriente e idratante.

A Dicembre 2016, ho presentato sul mio Canale Youtube la Linea Wonder4Skin e i due prodotti testati, vi lascio alla visione del video