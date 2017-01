Ed Sheeran ha rimandato il nuovo album a causa delle elezioni USA.

Il terzo album ‘÷’ dovrebbe uscire a marzo.

Ed Sheeran ha rivelato che voleva inizialmente rilasciare il suo nuovo album Division l’anno scorso, ma ha ritardato l’uscita a causa delle elezioni negli Stati Uniti.

Il cantautore è tornato all’inizio di questo mese (6 gennaio 2017), dopo una pausa di tre anni con i nuovi singoli: ‘Shape Of You’ e ‘Castle On The Hill’. Essi precedono l’uscita del suo terzo album, ‘÷’, che arriverà il 3 marzo 2017.

Sheeran ha dichiarato che le prime due tracce stavano per essere rilasciate nel mese di settembre, con l’album previsto per il mese di novembre 2016. Ma ha detto a Zane Lowe su Beats 1:

“La settimana dell’album è stata anche la settimana delle elezioni presidenziali, che si sono dimostrate solo una tempesta dei media di me**a ed io ero ovviamente perplesso di rilasciare un album in quel periodo, perché tutti erano focalizzati sulle vicende USA”. “Poi, la settimana dopo Bruno Mars ha rilasciato il suo disco, la settimana dopo ancora è stato il turno di The Weeknd”, ha detto Ed, aggiungendo: “Mi sento come in un nuovo inizio quest’anno.”

Sheeran ha recentemente stabilito un nuovo record nelle classifiche inglesi: ‘Shape Of You‘ e ‘Castle On The Hill‘ sono saliti in posizione numero uno e due la scorsa settimana. Entrambe le canzoni hanno polverizzato il record su Spotify per gli ascolti in un giorno.