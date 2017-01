Elvis Presley: i fan sostengono che sia ancora vivo e mostrano una foto del cantante.

La foto è stata scattata a Graceland all’inizio di questo mese.

I teorici della cospirazione che sostengono che Elvis Presley sia ancora vivo hanno condiviso una nuova foto che “per loro” è una prova evidente.

Anche se i dati ufficiali riportano che Presley morì il 16 agosto 1977 all’età di 42 anni dopo aver subito un attacco di cuore, alcuni fan hanno sempre insistito sul fatto che avesse simulato la propria morte in modo da poter vivere una vita più tranquilla e serena.

La nuova foto, presa in occasione dell’evento – tributo – di compleanno annuale di Presley a Graceland l’8 gennaio, è stata condivisa sulla pagina Facebook “Presley Is Alive“. L’immagine mostra un uomo in sovrappeso con la barba bianca che alcuni fan affermano che potrebbe essere Presley in incognito.

Il personale di sicurezza in alto a sinistra della foto potrebbe essere la “guardia” personale che protegge il suo anonimato, così hanno suggerito alcuni fan su Facebook.

Elvis Presley ha rilasciato 12 album nella sua carriera con alcuni usciti postumi per via della grande domanda dei fan.

L’anno scorso, una serie di suoi beni personali, tra cui la sua chitarra elettrica ed il suo documento di nascita sono stati messi in vendita all’asta.