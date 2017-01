Lorde ha completato il suo secondo album, ecco i dettagli.

La stella della Nuova Zelanda ha pubblicato il suo album di debutto ‘Pure Heroine‘ nel 2013 e dovrebbe rilasciare il suo follow-up durante la primavera del 2017. Sono passati 4 anni dall’ultimo disco, chissà quanti sound ed idee avrà sperimentato la cantante.

In un nuovo post su Instagram, Lorde ha rivelato che si stava dirigendo negli Stati Uniti per finire questo disco.

Dopo Pure Heroine, Lorde ha onorato David Bowie con un omaggio ai BRIT Awards del 2016, e registrando e pubblicando nuove canzoni per la colonna sonora di ‘Hunger Games‘ e collaborando per la traccia ‘Magnets‘.

Lo scorso novembre, Lorde ha pubblicato su Twitter una foto di un paio di auricolari Apple, spiegando che le piace “ascoltare il nuovo disco su queste cuffie ogni giorno”. Ha aggiunto: “voglio sentire esattamente i suoni che desidero”.

Lorde ha condiviso un messaggio emotivo su Facebook, discutendo sulla sua maggiore età, sul suo passato e futuro. Ha scritto:

“La scrittura di ‘Pure Heroine’ è stato il mio modo di sancire la gloria da adolescente, mettendolo in luce questa parte che dentro me non muore mai, e questo nuovo disco parlerà di ciò che verrà dopo.”

“Ho solo bisogno di continuare a lavorare ancora un po’ per renderlo buono come potrebbe essere. Dovete tenere duro. Il grande giorno non è domani, o nemmeno il prossimo mese, ma comunque presto. So che avete capito.”