Zara Larsson anticipa tutti, ecco mentre canta So Good in live.

Zara fa di testa sua?

La pop star svedese Zara Larsson aveva detto che presto sarebbe uscito un nuovo singolo (“So Good“, con Ty Dolla $ign); il 27 febbraio per l’esattezza, ma anche se c’è ancora una settimana per sentire la versione in studio, Zara ha deciso di cantare “So Good” in live nella sua terra, la Svezia.

Zara Larsson performing her brand new single ‘So Good’ at Idrottsgalan pic.twitter.com/yP04VZHGwg — sami (@samilarsson) 16 gennaio 2017

Ha eseguito il suo nuovo (versione da sola) singolo ai 2017 idrottsgalan Svenska (Premi svedesi dello Sport). Ora tutti hanno sentito la canzone e non credo che la versione in studio sarà molto diversa come suono ad eccezione dei versi di Ty Dolla $ign. Forse Zara ha pensato che nessuno avrebbe caricato il video di questa performance online? Beh noi l’abbiamo fatto e ve lo mostriamo qui sopra…sotto la medley.

La canzone mid-tempo è carina, e sicuramente radio-friendly con un ritornello contagioso. Brava Zara, un altro bel singolo. Ma l’etichetta sarà d’accordo?