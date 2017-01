Zara Larsson: “So Good” con Ty Dolla $ign, uscirà il 27 gennaio!

Un annuncio gradito di Zara.

La pop star svedese Zara Larsson va avanti con la promozione del suo lungo ritardato album di debutto in studio internazionale, che dovrebbe essere rilasciato quest’anno con la Epic Records e TEN Music Group.

Dopo il buon impatto ottenuto con “Ain’t My Fault“, e l’inaspettato successo di “I Would Like” nel mercato britannico, la 19 enne artista ha annunciato il prossimo lavoro.

Secondo All Access, il prossimo e quinto singolo complessivo estratto dall’album si chiama “So Good” e comprende la collaborazione dell’artista hip-hop americano Ty Dolla $ign.

La traccia è stata co-scritta da Charlie Puth e LunchMoney Lewis, che è anche il responsabile della produzione. Uscirà il 27 gennaio come poi ha confermato la stessa Zara sul suo account ufficiale Twitter.