I primi artisti che si esibiranno ai Grammy 2017 sono stati annunciati.

La cerimonia di premiazione si terrà il mese prossimo (12 febbraio 2017) a Los Angeles.

Il 59° Grammy Awards si terrà il mese prossimo (12 febbraio) a Los Angeles e sarà presentato da James Corden. Il premio Album Of The Year vedrà Beyoncé ed Adele sfidare Justin Bieber, Drake ed il musicista country Sturgill Simpson.

Ora è stato confermato che i Metallica, John Legend, la stella country Carrie Underwood e Keith Urban si esibiranno tutti dal vivo durante la cerimonia. Urban ha ricevuto due nomination ai premi di quest’anno, mentre i Metallica ed Underwood una nomina ciascuno.

Beyoncé è stata nominata nove volte, Rihanna e Drake sono in lizza per otto premi, mentre Chance The rapper ha sette nomination. Adele ha ricevuto cinque nomination.

Ha fatto discutere l’omissione del compianto David Bowie per l’Album Of The Year.

