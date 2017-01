Gli Evanescence annunciano un concerto nel Regno Unito. Non succedeva dal 2012.

Gli Evanescence si erano esibiti l’ultima volta dal vivo nel Regno Unito nel 2012.

La banda di ‘My Immortal’ suonerà all’Eventim Apollo di Londra il 14 giugno, tre giorni dopo il Download Festival 2017. I biglietti saranno in vendita da questo Venerdì (20 gennaio 2017) alle 9 del mattino.

L’ultima volta degli Evanescence in live era stata nel 2012. L’anno prima, avevano pubblicato il loro omonimo terzo album, che rimane il loro disco più recente.

La band si prese una pausa dopo il loro tour nel 2012 prima di un raggruppamento nel 2015 per una serie di spettacoli dal vivo negli Stati Uniti. Hanno anche fatto un tour negli Stati Uniti lo scorso anno con una scaletta che comprendeva i successi ‘Bring Me To Life’, ‘My Immortal’ e ‘Going Under’. Ora hanno deciso di tornare anche in Europa, chissà che non decidano di scrivere “anche” qualche nuova canzone. Sarebbe gradita, no?

In Italia li abbracceremo il 4 luglio 2017 al Milano Summer Festival, nell’Ippodromo Snai di San Siro. Clicca qui per i biglietti.