Logan: guarda l’aspetto finale di Hugh Jackman nei panni di Wolverine nel nuovo trailer.

Un secondo trailer per il nuovo film di Wolverine, che si intitola Logan, è stato rilasciato. Guardalo qui sotto.

Il primo trailer del film ha debuttato lo scorso ottobre dopo essere stato annunciato scherzosamente da Hugh Jackman, che sta per fare la sua ultima apparizione come il popolare X-Men mutante.

Logan, la terza gita da solista per Hugh Jackman nei panni di Wolverine e seconda diretta da James Mangold, è impostato per uscire nelle sale cinematografiche il 3 marzo 2017. La sceneggiatura è stata co-scritta da Michael Green, che ha anche lavorato sulla sceneggiatura per il prossimo sequel di Blade Runner.

Jackman sarà accompagnato da Patrick Stewart come Professor X e da Richard E. Grant, che dovrebbe essere uno “scienziato pazzo malvagio”.

Stephen Merchant, che ha rasato la testa per Logan all’inizio di quest’anno, ha recentemente rivelato il suo ruolo. Lui interpreterà Caliban, un albino della MCU che ha la capacità di rilevare e tenere le tracce degli altri mutanti, o anche canalizzare le emozioni di chi lo circonda per aumentare la sua forza.

Jackman aveva interpretato Wolverine nel 2000 sul film X-Men ed ora ha collezionato otto presenze come il popolare personaggio dei fumetti: cinque nei film degli X-Men e tre come la stella solista del film Wolverine.