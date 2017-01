Lazio forza 4 e il Genoa finisce ko. Affronterà l’Inter ai quarti.

Serata positiva e travolgente per i colori biancocelesti. La Lazio conquista il pass per i quarti di finale di coppa Italia, superando il Genoa 4-2, qualificazione che permetterà alla banda di Simone Inzaghi di affrontare l’Inter nel prossimo turno.

I capitolini hanno destato un’ottima impressione, sia per quanto concerne l’approccio iniziale al match e sia nella reazione caratteriale dopo il pareggio acciuffato dai rossoblù. Da sottolineare l’abilità del tecnico laziale, che nella ripresa ha inserito Immobile e Milinkovic-Savic, entrambi decisivi per la conquista del passaggio del turno. Per quanto riguarda il Genoa, prosegue ,purtroppo, la striscia di risultati negativi. Il grifone è reduce da cinque sconfitte consecutive in campionato, intramezzate solamente dalla vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, nella gara di recupero valevole per la terza giornata. Momento assolutamente particolare per una compagine, che in questa sessione di mercato, ha perso due elementi di valore come Pavoletti e Rincon.

La gara dell’Olimpico ha il via mettendo in mostra una Lazio agguerrita e padrona del campo. A passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa, al 20’, su passaggio in profondità di Lulic, la sfera termina sui piedi di Felipe Anderson che effettua un tocco morbido proteso a favorire l’intervento di Djordjevic che a tu per tu con Lamanna non sbaglia, interrompendo, così, il suo digiuno personale in zona goal, che persisteva dall’aprile 2016, in occasione della gara di campionato tra Sampdoria e Lazio. Trascorrono appena otto minuti e al 28’ l’arbitro Damato concede un penalty a favore degli aquilotti a seguito di un intervento falloso di Orban ai danni di Djordjevic. Dal dischetto si presenta Felipe Anderson che calcia in maniera debole e prevedibile a tal punto che Lamanna non ha particolari difficoltà nell’intercettare la conclusione. Nonostante l’occasione sciupata, i ragazzi guidati da Simone Inzaghi non si demoralizzano, bensì proseguono nell’opera di cingere d’assedio la metà campo avversaria per poi trovare il bis al 31’ con un tiro angolato e radente dalla lunga distanza di Hoedt che non lascia scampo all’estremo difensore rossoblù. A questo punto, per i capitolini, potrebbe apparire come ordinaria amministrazione gestire il resto della gara, ed invece, gli ospiti escono dal guscio ed agguantano un pareggio inatteso in base a quanto ammirato nella prima mezzora. Al 41’ Pandev appoggia in avanti per Pinilla, il quale effettua una finta di gambe ai danni del diretto marcatore Hoedt per poi lasciar partire una conclusione a giro sul palo più lontano che trafigge Strakosha.

Il pareggio dei liguri, giunge al 45’ con Pandev, che raccoglie un tiro da fuori area di Rigoni, stoppa la palla e di fronte al portiere biancoceleste non sbaglia. Nella ripresa sono i rossoblù a destare una buona impressione, sciorinando un gioco ben manovrato ed armonico tra i reparti. Una ghiotta occasione, per passare in vantaggio, capita sui piedi di Ocampos che dalla distanza lascia partire un bolide che si stampa clamorosamente sul palo. A seguire Simone Inzaghi effettua un doppio cambio che si rivelerà vincente, togliendo dal rettangolo di gioco Djordjevic e Lombardi per inserire Immobile e Milinkovic-Savic. Al 70’ è proprio il numero ventuno biancoceleste a siglare la rete del provvisorio 3-2, a seguito di una sponda a centro area ribattuta da Orban, la sfera torna dalle sue parti, che a quel punto stoppa la palla di petto ed effettua un tiro di prima intenzione che lascia di sasso Lamanna. I padroni di casa, galvanizzati dalla rete del nuovo sorpasso, tornano a macinare gioco, mettendo in difficoltà la retroguardia ospite. La rete del definitivo 4-2, giunge al 75’ con Lukaku che si invola sulla corsia di sinistra, per poi servire al limite dell’area Immobile, il quale esplode una conclusione angolata, che risulta imprendibile per il portiere avversario.

La girandola delle emozioni termina qui, con la rete numero dodici in stagione da parte dell’attaccante di Torre Annunziata, cecchino infallibile nello scacchiere tattico di Inzaghi. Al netto di questo trionfo , i biancocelesti proseguono la loro corsa verso un traguardo ambito, ossia quello della conquista della coppa Italia, trofeo che manca dalla bacheca del club capitolino dal 2013 e che spalancherebbe, contestualmente, le porte della prossima Europa. Mentre per il Genoa, nonostante il tentativo proficuo di rimettere in carreggiata le sorti del match, si trova a dover far fronte all’ennesima sconfitta che va a minare quella buona dose di autostima e fiducia accumulata nella prima parte di stagione. I ragazzi di Juric dovranno cercare di invertire, il prima possibile, questo trend per evitare di affrontare il girone di ritorno come una lunga via crucis insoddisfacente e anonima.