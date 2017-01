Ecco il menu che sarà presente all’inaugurazione di Donald Trump. Buon appetito Presidente.

Il menu presente all’inaugurazione di Donald Trump è stato rivelato, e come il pranzo tradizionale si terrà presso il Campidoglio nella giornata di domani (20 gennaio).

Il pranzo inaugurale nella sua forma attuale ha avuto la luce nel 1953. Il menù di Obama nel 2013 includeva aragoste, bisonte alla griglia e torta di mele.

Secondo il giornalista Susan Davis, il menù di Trump comprende aragosta e gamberi, seguiti da manzo e patate e rifinito con soufflé al cioccolato. È possibile visualizzare l’elenco completo qui sotto.

2017 Inauguration Lunch menu: surf and turf, chocolate soufflé. pic.twitter.com/qnBgsntdIi — Susan Davis (@DaviSusan) 17 gennaio 2017

L’inaugurazione di Trump è stata bersagliata da molti problemi finora. Una serie di artisti hanno rifiutato l’invito ad esibirsi tirando fuori diverse scuse come altri eventi già programmati.

L’ex concorrente di America Got Talent, Jackie Evancho, è l’unico grande nome prenotato per esibirsi durante la cerimonia, per ora.

Il concerto al Lincoln Memorial questa sera (19 gennaio), comprenderà anche le esibizioni dei 3 Doors Down, Toby Keith, Sam Moore, Jon Voight, DJ Ravidrums, The Piano Guys, Tim Rushlow, Larry Stewart, Lee Greenwood e Marty Roe.