Cesena corsaro approda ai quarti di finale di Coppa Italia.

La prima, e finora unica, sorpresa di questi ottavi di finale di coppa Italia, proviene dal Mapei Stadium dove il Cesena, compagine di serie B, supera in rimonta il Sassuolo per 1-2 e ai quarti affronterà la vincente tra Roma e Sampdoria, incrocio in programma stasera.

La gara inizia con i neroverdi che si portano in vantaggio al 4’minuto dagli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla giunge a centro area dove Politano effettua un tiro respinto da Agazzi ma a due passi dalla linea di porta è abile Pellegrini a mettere a segno il tap-in vincente. Nel corso della prima frazione di gioco i romagnoli si faranno vedere pochissime volte dalle parti di Pegolo, mentre i padroni di casa cingeranno d’assedio la metà campo avversaria, creando qualche pericolo con Duncan e Sensi, apparsi imprendibili per la retroguardia bianconera. Nella ripresa è di nuovo la banda di Di Francesco ad andare vicina al raddoppio in due occasioni: prima con Politano che svetta di testa a centro area non inquadrando lo specchio della porta per una questione di centimetri e a seguire con Iemmello, il quale imbeccato in profondità, giunge a tu per tu con Agazzi ma non dimostra freddezza nell’insaccare la sfera in rete. Il tecnico degli emiliani inserisce sul terreno di gioco Defrel e Ricci, rispettivamente al posto di Iemmello e Politano, per provare ad imprimere nuova verve e maggior freschezza all’undici titolare. Il bis del Sassuolo tarda ad arrivare ed è così che gli ospiti prendono coraggio e nei minuti finali iniziano a pigiare il piede sull’acceleratore. All’ 81’ il direttore di gara Rocchi ravvisa un contatto in area falloso tra Antei e Cocco, decretando il penalty a favore del Cesena. Rivedendo le immagini al rallentatore, il tocco del difensore neroverde nei confronti della punta dei romagnoli non appare così evidente, lasciando più di qualche perplessità sulla generosità di tale decisione.

Dal dischetto si presenta il capitano Ciano che con potenza e precisione non lascia scampo a Pegolo. A questo punto il match sembra indirizzarsi verso il binario dei tempi supplementari, ed invece Garritano, all’ 84’, innesca sulla corsia di destra Balzano, il quale effettua uno spiovente indirizzato in area, dove l’ex di turno Laribi, elude la marcatura, piuttosto rivedibile, di Adjapong, supera in velocità Mazzitelli, per poi appoggiare in rete in maniera impeccabile. Sorpasso dei ragazzi guidati da Camplone ed è notte fonda per il Sassoulo. I padroni di casa tenteranno uno sterile forcing finale nel provare ad agguantare il goal dell’insperato pareggio, ma è oramai troppo tardi, i bianconeri si difenderanno con ordine e per gli emiliani si materializza una inaspettata eliminazione dalla coppa Italia. Al termine della gara, il tecnico del Cesena, Camplone, applaude la prestazione dei suoi ragazzi. La vittoria contro il Sassuolo rappresenta un successo di prestigio che consentirà ai romagnoli di disputare un quarto di finale di coppa Italia suggestivo contro un’altra big della serie A che verrà fuori dal confronto, di stasera, tra Roma e Sampdoria. Il tecnico dei bianconeri ha apprezzato la reazione degli undici in campo e la spensieratezza con cui hanno disputato questo match, non palesando alcun timore reverenziale e giocandosela a viso aperto al cospetto di una squadra di categoria superiore. La concentrazione, però, andrà rivolta nuovamente al campionato, dove i cesenati occupano il diciottesimo posto, in piena corsa play-out. Per Camplone andrà assolutamente migliorata tale situazione, disputando un girone di ritorno diametralmente opposto a quanto fatto vedere all’andata, soprattutto per ciò che concerne l’approccio in trasferta. Per il Sassuolo,invece, si tratta di un ko inaspettato. I neroverdi non hanno evidenziato una voglia famelica nel conquistare a tutti i costi il passaggio del turno, subendo in maniera, quasi remissiva, la reazione degli ospiti negli ultimi dieci minuti di gara.

La stagione degli emiliani sta assumendo connotati tutt’altro che entusiasmanti: in campionato veleggiano nei bassi fondi, avendo pagato a caro prezzo il doppio impegno in Europa League, che ha tolto smalto e freschezza ai calciatori, disabituati a disputare un cospicuo numero di gare in un ristretto lasso di tempo, e a seguire hanno influito negativamente i vari infortuni occorsi, defezioni che hanno gravato sull’operato del tecnico Eusebio Di Francesco.

Da alcune settimane è nuovamente abile e arruolabile Domenico Berardi, mentre solamente in occasione della gara contro il Cesena è tornato a calcare i campi di gioco, Duncan, entrambi elementi di spicco nello scacchiere tattico dell’allenatore abruzzese, ma per troppo tempo fermi ai box. Per gli emiliani non resta che puntare dritti al campionato, cercando di migliorare l’attuale posizione di classifica, mettendosi al riparo da qualsiasi patema riguardante la zona retrocessione per poi vedere fin dove potranno spingersi.