La reunion della serie ‘Will & Grace’ è stata confermata.

La sitcom di successo è stata mandata in onda per otto stagioni, dal 1998 al 2006. Ha fatto un breve ritorno lo scorso settembre, con uno speciale di 10 minuti interpretato da Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally (che ha interpretato Karen) e Sean Hayes (Jack) dove incoraggiavano gli americani a votare nelle elezioni degli Stati Uniti a novembre 2016.

Il co-creatore della serie Max Mutchnick ha confermato la notizia a TV Line, descrivendo se stesso come “assolutamente entusiasta di avere l’opportunità di scrivere quello che faranno Grace, Jack e Karen nel 2017”.

Il rilancio della serie sarà composto da 10 episodi in totale. Guarda un teaser video qui sotto.

Il presidente di NBC Entertainment, Jennifer Salke, ha commentato la notizia:

“Il fatto che tutte e quattro le stelle originali della sitcom erano eccitate di tornare in produzione è una testimonianza della gioiosa esperienza che c’era durante i 200 episodi delle otto stagioni. Poche cose riescono a spezzare la monotonia in questi giorni, una di queste è la commedia, e Will & Grace è una delle migliori.”