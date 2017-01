La scelta di Kalinic da applausi: “Non vado in Cina”. E la Fiorentina sarà felice?

Nikola Kalinic è stato al centro dell’attenzione mediatica in questi giorni e come lui stesso confermerà in un’intervista, questa pressione dei media lo stava quasi innervosendo. Il potere dei giornalisti è forte, riescono quasi a creare una notizia e renderla vera anche se non lo è. Kalinic resta alla Fiorentina dunque, e proverà a giocarsi questo 2017 per provare a fare qualcosa di egregio in Europa. Ma partiamo con ordine, ecco le parole di Kalinic rilasciate al croato sportske.jutarnji.

“Io resto alla Fiorentina! Questa è la mia decisione. Solo mia. Voglio giocare in Italia, dove sono da due anni. Sto bene, mi sento davvero bene qui. Grazie all’allenatore e ai compagni, voglio continuare con loro“. “C’è stata un sacco di pressione in questi giorni sulla mia cessione, mi sono sentito come spinto verso la Cina. Non il club, ma giornalisti e pubblico in generale, che hanno creato una tale atmosfera. Come se volessero liberarsi di me. Ma io non ho mai detto a nessuno che ero felice di andar via”. “È chiaro che un piccolo pensiero c’è stato, quando ho visto l’offerta, ma in nessun momento ho scelto la Cina. Non ho mai parlato direttamente con i cinesi, non so neanche quanto hanno offerto alla Fiorentina. Ho ricevuto una proposta dal Tianjin solo per me stesso, e ho deciso di rimanere qui. Questa è la mia decisione finale. Io resto a Firenze, tutti sono gentili con me qui. Sto bene”.

La scelta di Kalinic spegne così le storie che lo volevano fuori da Firenze, e la stessa Fiorentina ha comunicato che accoglie favorevolmente la scelta di Nikola.

“La Fiorentina apprende con grande piacere e soddisfazione le dichiarazioni rilasciate da Nikola Kalinić – si legge nel comunicato – alla stampa croata e la sua intenzione di voler restare a Firenze per proseguire in maglia viola la sua carriera.” “continua… La Fiorentina non si è mai seduta a nessun tavolo di trattativa per la cessione del giocatore in quanto considera Kalinić un punto di forza della squadra avendo fissato una importante clausola rescissoria, proprio per scoraggiare eventuali acquirenti.”

Una cosa non è chiara di questo comunicato: “Se la Fiorentina non ha trattato la cessione, chi ha dato l’autorizzazione ai cinesi per trattare con Kalinic? La Fifa vieta di contattare un calciatore che è sotto contratto con una società, a meno che questo non sia in scadenza, e quello di Kalinic non lo è.”

A parte questo, la scelta di Kalinic è un bel messaggio nei confronti di chi ha scelto i soldi al calcio, ad esempio Oscar o per restare in Italia, Graziano Pellè. Speriamo che il governo cinese limiti questo sistema “strano” di investire i soldi da parte dei cinesi con qualche tetto o sanzione. Un’altra speranza sarebbe quella di fissare un tetto ingaggi ed un tetto di spesa massima per sessione di mercato a tutte le squadre così da regolare questo sport.