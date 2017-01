Guarda MØ farsi fregare da un ragazzo nel video per Don’t Leave, la canzone degli Snakehips.

Gli Snakehips hanno realizzato un video musicale per Don’t Leave.

E naturalmente protagonista nella clip la cantante MØ. L’artista danese ha fatto la cosa giusta accettando l’offerta degli Snakehips di essere la cantante di “Don’t Leave“, perché questa canzone è stupefacente dalla produzione ai testi. Prevedo un grande successo per questo brano e chissà che il duo di produzione britannica non rilascerà al più presto l’album di debutto.

La ballata elettronica pop “Don’t Leave” ha un significato amoroso, MØ dice al suo ragazzo di non lasciarla, perché senza di lui la sua vita sarebbe finita. Questa è “anche” la trama del video musicale, ma che spiega un po’ più in dettaglio le ragioni dietro il dramma della coppia.

Il ragazzo sta uscendo con due ragazze contemporaneamente. MØ e un’altra donna. MØ imparerà a combattere per il suo amore. Tutte le donne lo avrebbero lasciato perché è un ragazzo poco di buono, ma lei combatterà per rimanere con lui. Molto antitetica come scelta, e poco razionale…ma il testo è questo. Secondo me è irritante vedere le ragazze non apprezzare se stesse ed essere disposte ad una vita da “schiave” di un ragazzo solo per il desiderio di stare con lui comunque.

Guardate qui sotto il video musicale per Don’t Leave.