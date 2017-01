Roma tritatutto: supera la Sampdoria e si qualifica per i quarti di finale di coppa Italia.

Prosegue la marcia inarrestabile dei giallorossi.

La Roma surclassa con un perentorio 4-0 la Sampdoria ed accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove il prossimo 1 febbraio, affronterà all’Olimpico il sorprendente Cesena, con la netta possibilità di metter piede in semifinale, mirando dritta alla conquista di un trofeo, che latita dalla bacheca del club capitolino dal lontano 2008. Il match è stato ben interpretato da entrambe le compagini, non è venuto meno il divertimento e sono fioccate le occasioni da rete, soprattutto da parte della squadra di casa, che dopo esser passata in vantaggio ha messo ripetutamente in difficoltà la retroguardia blucerchiata. La sfida inizia con una ghiotta occasione per gli ospiti, con Muriel che all’interno dell’area colpisce la base del palo ad Alisson battuto.

I giallorossi prendono coraggio e si fanno vedere dalle parti di Puggioni con Paredes, autore di un bolide da fuori area che si stampa sulla parte interna della traversa. I giallorossi pescano il vantaggio al 39’ tramite un’azione personale di El Shaarawy, il suo passaggio indirizzato all’interno dell’area viene deviato da Silvestre, la sfera, a quel punto, termina la corsa sui piedi di Nainggolan che lascia partire un tiro imprendibile dalla distanza, destinato all’angolino, che trafigge l’estremo difensore ospite. Vantaggio della banda di Spalletti e primo goal in carriera, in coppa Italia, per il centrocampista belga. A seguire i padroni di casa sfiorano il raddoppio prima con El Shaarawy, il quale ben servito da Nainggolan, lascia partire una conclusione di prima intenzione che termina la sua corsa di qualche centimetro sopra la traversa, ed infine sempre con il numero quattro giallorosso, autore di un tiro dalla distanza che lambisce il palo alla sinistra di Puggioni. Nella ripresa i capitolini imprimono una marcia maggiore al match, travolgendo i doriani.

Al 47’ El Shaarawy appoggia in avanti per Dzeko, il quale, dall’interno dell’area, non fallisce l’appuntamento con il goal, superando con un tocco angolato Puggioni proteso in uscita. Qualche minuto più tardi sono nuovamente i padroni di casa a sfiorare il tris, con Dzeko, che raccoglie di testa un cross da calcio d’angolo, ma la palla carambola clamorosamente sul palo. Al 61’ giunge il 3-0 per la Roma: Dzeko in versione uomo assist effettua un passaggio in verticale da quaranta metri per El Shaarawy, il quale supera in velocità la marcatura di Bereszynski e con un pallonetto trafigge Puggioni in uscita. Goal da cineteca per il “faraone” e Roma assoluta padrona del campo. La Sampdoria crea un sussulto dalle parti di Alisson con Budimir, che riceve ,sulla sinistra, un assist impeccabile da parte di Bruno Fernandes, ma la sua conclusione ,diretta sul palo più lontano, non inquadra lo specchio della porta. I due tecnici effettuano una serie di sostituzioni e il definitivo 4-0 avviene al 90’, autore Nainggolan, il quale riceve dal versante di sinistra un cross chirurgico da parte del neo entrato Perotti e di testa anticipa l’estremo difensore blucerchiato. Doppietta per l’onnipresente centrocampista belga e qualificazione messa in cassaforte. Roma ruggente e aggressiva che conquista un importante passaggio del turno, con la concreta possibilità di approdare in semifinale, tentando di riportare la coppa Italia sotto l’ombra del Colosseo. Luciano Spalletti alla vigilia della gara era stato chiaro: quest’anno i giallorossi non vogliono lasciare nulla per strada, nutrendo la volontà di primeggiare sia in Italia che in Europa. Per il tecnico di Certaldo è fondamentale vincere, non solo per sé stessi ma principalmente per il caloroso pubblico romanista che da anni attende con ansia di poter trionfare. A quanto pare, questa sia la stagione giusta per rimpinguare il palmares del club capitolino.

La squadra di Spalletti sciorina un calcio travolgente, armonico tra i reparti. I meccanismi appaiono ben collaudati. Il reparto avanzato è il più prolifico tra le squadre di serie A se si sommano i goal tra campionato ed altre competizioni, ed ora anche la difesa, in cui giganteggiano i vari Fazio,Rudiger e Juan Jesus hanno reso inespugnabile il pacchetto arretrato, in attesa del rientro del pilastro Manolas. Il tecnico giallorosso è stato abile nel gestire perfettamente i suoi uomini, caricandoli dal punto di vista psicologico e tenendo tutti sulla corda. Dzeko appare un calciatore completamente rivitalizzato rispetto alla precedente stagione e aspettando il ritorno di Salah, dalla Coppa d’Africa, sono più che positive le prestazioni di El Shaarawy, risultando rampante ed efficace negli ultimi trenta metri. Il successo contro la Sampdoria è un monito d’ avvertimento verso le proprie dirette concorrenti in campionato, ribadendo il concetto che la Roma sia alquanto insaziabile e miri ad ottenere successi in tutte le competizioni in cui partecipi.