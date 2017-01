I commenti degli italiani alla vignetta di Charlie Hebdo sul disastro dell’Hotel Rigopiano.

La prima considerazione lucida di una persona razionale è: “Perché?”.

Beh, il perché sta anche alla visibilità che una vignetta del genere ti da. Ovviamente tutti i quotidiani italiani “e non solo” ne parlano e le persone la commentano. Però leggendo i commenti degli italiani possiamo affermare con certezza che la rivista satirica francese ha più nemici che amici – attualmente – nella penisola italiana.

Tra l’altro questa vignetta horror non è la prima che la rivista ha dedicato al bel paese. Dopo il violento terremoto che devastò il centro Italia mesi fa, Charlie Hebdo dedicò una vignetta ironizzando sulle vittime. La storia si è ripetuta anche oggi, perché i loro redattori hanno realizzato un disegno che ritrae la morte che scia sospinta da una valanga, con la scritta: “La Neve è arrivata, ma non per tutti.”

Eppure non sono passati tanti anni da quell’attentato subito dalla rivista, e dopo quel fatto brutale, tutta l’Italia ha lasciato parole al miele per Charlie Hebdo. Non sappiamo il perché di questo astio, ma scherzare con la morte delle altre persone non è tanto bello, anche perché questa non è ironia, è un inno alla violenza.

Ecco qui sotto i commenti degli italiani su Twitter:

Mi sa che da quando furono attentati, a #charliehebdo ci lavorino dipendenti #ISIS — Nicolas Esperanza (@NickSperanza) 20 gennaio 2017

#charliehebdo Ebbero la solidarietà del mondo, deridono le tragedie in modo immondo (non aggiungiamo il loro ignobile delirio grafico) — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) 20 gennaio 2017

Il problema di #charliehebdo è che le sue vignette non fanno ridere. — Adassa Tanto Ammòre! (@OssiaLaura) 20 gennaio 2017

#charliehebdo la vignetta dovrebbe farvi riflettere sul perché di tutti quei morti, lo fa facendovi incazzare,così da essere presa sul serio — Socc (@filipposoccini) 20 gennaio 2017

E meno male che quando le cose succedono a loro era tutto un #prayforparis o #prayfornice… Ma andate a cagare….dementi!! #charliehebdo pic.twitter.com/7vaLDfWtpz — Deo so Sardu (@Nursar70) 20 gennaio 2017

E la cosa che fa ridere è che fra tutti quelli che commentano il 75% aveva scritto #jesuishebdo. Complimenti!!!!#charliehebdo — The_Soulboy (@dgvgpp) 20 gennaio 2017

#charliehebdo Se si sono accaniti sui musulmani come stanno facendo con gli italiani poi uno comincia a comprendere le ragioni degli altri pic.twitter.com/lMCjLOnvpt — twittopolis (@twittopolis) 20 gennaio 2017

Sono senza luce, sotto 2 metri di neve #charliehebdo manica di mercenari che non venderebbe una copia senza insultare il prossimo. — Anna Choi Young (@AnnaChoiYoung) 20 gennaio 2017

Fuori luogo e indecenti. #charliehebdo — Giulia d’Angelis (@GiuliadAngelis) 20 gennaio 2017

Certo che a #charliehebdo, quando si tratta di morire dal ridere, gliela possono solo sucare, eh! — Jonathan Crane (@Jona_Crane) 20 gennaio 2017

Quando qualche altro rappresentante del l’isis vi ficcherà la tour eiffel in culo rideremo noi!!! #charliehebdo — marco sossai (@marco_sossai) 20 gennaio 2017

#charliehebdo Non si fa satira sui morti…Il silenzio ed il rispetto per il dolore altrui dovreste impararlo…ma non ci riuscite proprio.👎 — Medea (@MedeaAsociale) 20 gennaio 2017

#charliehebdo ha sempre fatto vignette di questo tipo

Sono sempre stati coerenti. I non coerenti siamo noi. un giorno siamo charlie e uno no — Simone MammanaDeMeo (@coar87) 20 gennaio 2017

Scusate ma perchè quando offendono i musulmani sono eroi della satira e quando offendono noi sono capre transalpine? #charliehebdo — Noritaka (@ImNoritaka) 20 gennaio 2017