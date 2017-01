Le Little Mix in un labirinto colorato nel video per Touch.

Il video colorato per Touch.

Ecco finalmente il video musicale ufficiale per il nuovo singolo “Touch” delle Little Mix. E’ il seguito della hit Shout Out To My Ex. Il video è uscito su VEVO il 20 gennaio 2016.

La clip è stata Co-diretta da Director X e Parris Goebel, e mostra tutte e quattro le ragazze (Perrie, Jesy, Leigh-Anne e Jade) mentre ballano sensualmente insieme a tanti maschietti dentro una sorta di labirinto colorato.

Il video per Shout Out To My Ex mi era piaciuto di più, ma Touch è più bello come brano… brave Little. Guardate qui sotto il video per Touch.