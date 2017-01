Ed Sheeran rievoca il suo passato nel video per Castle On The Hill.

Ed Sheeran ha caricato su YouTube questo Lunedi mattina il video musicale ufficiale per “Castle On The Hill”.

Il brano è uno dei due mega successi (“Shape of You” è l’altro) che il cantautore britannico ha rilasciato all’inizio di questo mese e che sono i primi singoli ufficiali estratti dal suo prossimo e terzo album in studio “÷“, che uscirà il 3 marzo 2017.

Diretto da George Belfield, il video per Castle On The Hill è stato girato nella città natale di Ed, Framlingham nel Suffolk, in Inghilterra. Ed rivive gli anni della sua gioventù nella clip, che accompagna perfettamente il brano. Il video è molto emotivo e nostalgico, soprattutto personale per Sheeran. Si riesce anche a catturare perfettamente la malinconia che di solito regna tutto l’anno in quelle località inglesi, che però sono anche bellissime.

Per il video, il regista ha assunto un attore dai capelli rossicci che ha interpretato un adolescente Ed Sheeran (e la somiglianza è davvero notevole). Alla fine del video il vero Ed si ritroverà a fianco dei suoi amici, in quella stessa collina dove si incontravano diversi anni fa. Semplice ma carina come clip video. Guardala qui sotto.