I Goldfrapp presentano Anymore, il primo singolo del 7° album.

I Goldfrapp pubblicano il nuovo singolo “Anymore” che in italiano si traduce “Mai più”.

Il duo elettronico Britannico Goldfrapp ha un brano di spessore per noi…che gli amanti del genere ameranno, soprattutto per come cresce dall’inizio alla fine.

“Anymore” è il primo singolo di Alison Goldfrapp e Will Gregory e farà parte dell’imminente settimo album in studio “Silver Eye“, che uscirà nei negozi a livello internazionale il 31 marzo con la Mute Records. La voce è della ragazza.

La prima traccia che ascolteremo di questo progetto è Anymore, che è stato rilasciato oggi (23 gennaio 2017) insieme alla fase di pre-order dell’album su iTunes. “Anymore” è la title track, quindi deve presentarsi bene, e lo fa davvero. Da apprezzare l’influenza elektroklash, che per chi non lo sapesse, è un sotto-genere del synthpop ed house. Ascoltate il brano qui sotto.