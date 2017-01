Justin Bieber geloso? Le canzoni di The Weeknd sono orribili, dice alla telecamera.

Justin in versione gelosone…The Weeknd starebbe uscendo con l’ex di Bieber, Selena Gomez.

Justin Bieber ha criticato The Weeknd di fronte alla telecamera, descrivendo la sua musica come “Wack”, che in italiano si traduce orribile.

The Weeknd (vero nome Abel Tesfaye) ha fatto notizia all’inizio di questo mese per via dei suoi rapporti piuttosto intimi con l’ex storica fidanzata di Bieber, Selena Gomez. In questo articolo vi parliamo della loro uscita dove c’è anche la foto del bacio tra i due.

TMZ ha recentemente caricato le riprese di un paparazzo che stava chiedendo a Bieber se potesse ascoltare la musica di The Weeknd, ed il cantante di Sorry ha risposto: “Diavolo, no, non posso ascoltare una canzone di Weeknd. Sono orribili.”

Guarda qui sotto il video caricato da TMZ:

The Weeknd ha pubblicato il suo terzo album in studio ‘Starboy‘ lo scorso novembre. Di recente ha rilasciato il video di ‘Party Monster‘.