Samsung: “Ecco perché il Galaxy Note 7 esplodeva.” Quanto avrà perso la compagnia?

L’anno scorso moltissimi “nuovi” telefoni dei clienti sono esplosi e Samsung ha ora confermato che la batteria difettosa era la ragione delle esplosioni, dopo diverse indagini effettuate dalla compagnia.

La società ha detto ai giornalisti che il corpo era troppo piccolo nella batteria originale al litio-ferro, inducendo al corto circuito.

“La nostra indagine ha esaminato ogni aspetto del Galaxy Note 7, compresi hardware e software, e dei processi correlati, come l’assemblaggio, collaudo della qualità, e la logistica”, hanno ulteriormente spiegato in un comunicato.

La società ha detto che circa 700 ricercatori hanno testato più di 200.000 dispositivi e 30.000 batterie nel processo.

“Stiamo cercando di risolvere del tutto i problemi derivanti dalla progettazione della batteria prima del lancio del Note 7 definitivo”, hanno continuato.

“Abbiamo intrapreso diverse azioni correttive per assicurare che questo non accada mai più, tra cui la realizzazione di un multi-strato in fase di progettazione del prodotto, e una verifica a 8-Point per la sicurezza della batteria.”