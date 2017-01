Il regista di Suicide Squad ammette i difetti del film: “Avrei voluto fare le cose in modo diverso”.

Suicide Squad ha fatto un buon incasso finanziariamente parlando ed ha introdotto nel resto del mondo divertenti personaggi come Harley Quinn e Capitan Boomerang, ma non è stato esattamente un successo di critica.

Molte persone e recensori non hanno apprezzato il film, lamentando una trama poco sviluppata e poco interessante, nonché degli antagonisti del tutto privi di fascino. Il regista David Ayer ha ora rivelato che sente le urla di quelle persone forte e chiaro.

In una risposta ad un fan che ha detto ad Ayer che il film è stato un capolavoro, Ayer ha risposto con un lungo, accorato Tweet.

“So che è un film controverso”, ha scritto su Twitter: “Ho cercato di fare qualcosa di diverso, con uno sguardo ed una voce a sé stante.”

“Se si inizia a fare un film per le masse, è facile fare tutti felici. Ma io sono andato per la mia strada. E so che Squad ha i suoi difetti.”