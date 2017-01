Rogue One: A Star Wars Story ha ufficialmente incassato più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

Captain America: Civil War ($ 1,153 miliardi), Alla Ricerca di Dory ($ 1,028 miliardi) e Zootropolis ($ 1.024). Tutti e quattro i film che hanno superato la soglia del miliardo sono stati creati da Disney. Significa che la casa di topolino ci sa fare con la promozione.

Secondo The Hollywood Reporter, il prequel di Star Wars ha incassato 512,2 milioni di dollari in Nord America e 499.100.000 all’estero durante il fine settimana, per un totale di 1011 miliardi di dollari nei box office dalla sua uscita, avvenuta nel dicembre dello scorso anno. Ha raggiunto quota 1 miliardo di dollari il suo 39° giorno nelle sale cinematografiche.

All’inizio di questo mese, la stella Diego Luna ha condiviso un’ emozionante storia dopo essersi commosso per via dell’affetto dei fan.

Diego, che interpreta Cassian Andor, ha usato Twitter per condividere la storia di un suo fan che ha portato suo padre a vedere il film ed è rimasto colpito dalle radici messicani di Diego. Ecco qui sotto la storia.

“Ho portato mio padre a vedere Rogue One oggi”, ha scritto il fan. “Ho stare con lui per un po’. Ho voluto che fosse mio padre messicano, con il suo forte accento messicano, a sperimentare ciò che è stato un film campione d’incassi.”

“Quando il personaggio di Diego Luna è apparso sullo schermo ed ha iniziato a parlare, mio ​​padre mi ha dato una gomitata dicendo: ‘Ha un forte accento. ‘Ed io pensavo…Sì.”

Quando il film era finito e siamo andati a piedi verso la macchina, mio padre si volta verso di me e dice: “Hai notato che aveva un forte accento?” Ed io ho detto: “Sì papà, come il tuo. “Poi mio padre mi ha chiesto se il film avesse fatto un sacco di soldi. Gli ho detto che era il secondo film con il maggiore incasso del 2016 nonostante fosse uscito da soli 18 giorni. Mi ha poi chiesto me se alla gente fosse piaciuto il film, e gli ho detto che aveva un seguito enorme online ed ottime recensioni. Poi mi ha chiesto perché Diego Luna non aveva cambiato il suo accento e gli ho detto che Diego aveva apertamente detto di voler mantenere il suo accento perché è orgoglioso di questo. Mio padre è rimasto in silenzio per un po’ e con fare orgoglioso mi ha chiesto se fosse un personaggio principale. Ed io: “Si papà, lo è.” Mio padre era davvero così felice. Tornando verso casa ha iniziato a raccontarmi di altri attori messicani che dovrebbero far parte di grandi film Americani.”