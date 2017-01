Ascolta “I Got You” di Bebe Rexha nella sua versione acoustic.

I Got You nella sua versione acustica è pronto per essere ascoltato.

La cantautrice americana Bebe Rexha va avanti con la promozione del suo tanto atteso album di debutto in studio “All Your Fault: Pt. I“, che dovrebbe essere rilasciato il 17 febbraio con la Warner Music Group.

Il prossimo e secondo singolo ufficiale è la canzone “I Got You“, che è uscito sui rivenditori digitali e servizi di streaming il 28 ottobre 2016.

La canzone è stata prodotta da Captain Cuts, composta da Ben Berger, Ryan McMahon e Ryan Rabin, noto come l’hitmaker dietro tormentone “Shut Up + Dance”.

“I Got You” è stato scritto da Rexha con la collaborazione di Lauren Christy, Ryan Rabin, Jacob Kasher Hindlin, Ryan McMahon e Benjamin Berger.

Il video musicale diretto da Dave Meyers è stato girato nel deserto della California il 23 novembre, ed ha finalmente debuttato il 6 gennaio 2017.

Un remix speciale del singolo realizzato dal trio Cheat Codes è stato rilasciato il 23 dicembre ed una versione acustica del brano è stata pubblicata il 23 gennaio 2017 e potete ascoltarla qui sotto. Non male come produzione, mi piace ascoltare la voce di Rexha anche senza l’instrumental. La melodia attorno ad I Got You è davvero pregevole.