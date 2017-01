Nuovi dettagli sulla 2° stagione di Stanger Things.

L’attore David Harbour, che interpreta il capo della polizia Jim Hopper nella serie sci-fi dellaNetflix ha rivelato che l’aggiunta del personaggio di Sean Astin creerà un nuovo triangolo amoroso.

Ma ha aggiunto ulteriori dettagli:

“Si andrà un anno in avanti nella storia, quindi ci sono diverse cose che sono successe l’anno scorso, come il ritorno di Will”, ha detto Harbour ad Hollywood Life. Spiegando ancora: “Ci sono alcune persone in città che sanno quello che è successo, e poi certe persone che non sanno cosa sia successo. Quindi ci sono un sacco di discussioni tra la gente. “