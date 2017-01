L’Empoli mette la freccia per la salvezza.

Importante e per molti tratti decisiva, l’ultima vittoria conquistata dall’Empoli al cospetto dell’Udinese. I toscani, grazie al goal di Mchedlidze, giunto a pochi minuti dal termine, conquistano tre punti che allontanano ancor di più la compagine azzurra dalle paludi della zona retrocessione.

Ad oggi il distacco tra la squadra toscana e il duo Crotone-Palermo, è di ben undici lunghezze, dodici, invece, quelli di distanza dal Pescara ultimo in classifica a quota nove. Un margine rassicurante, che mai come in questa occasione sembri delineare in maniera chiara ed evidente il gap tra le ultime della classe e le altre compagini posizionate nella parte destra della graduatoria. Il dato tangibile è quello di veder chiuso ogni discorso che riguardi la zona retrocessione, con le tre squadre posizionate nei bassi fondi condannate ad un mesto ritorno in serie B. L’Empoli, pur senza sciorinare un gioco altisonante, ha fatto leva su molteplici fattori pur di imprimere la giusta marcia verso una posizione più tranquilla.

Innanzitutto la vittoria contro i friulani rappresenta il terzo successo consecutivo ottenuto al “Castellani”, portando a quattro i trionfi conquistati tra le mura amiche nel corso di questo campionato. Inoltre, un dato molto particolare da sottolineare, riguarda la tenuta difensiva della squadra di Martusciello. In ben undici occasioni, record per il nostro torneo di serie A, la retroguardia empolese ha tenuto la propria porta immacolata, senza subire reti. Nemmeno le squadre di vertice sono riuscite in questa missione. Ciò evidenzia l’approccio alle gare da parte degli azzurri, che pur non predisponendo di un attacco stellare, considerando i soli dodici goal messi a segno, numeri che la inchiodano a fanalino di coda in questa speciale classifica, possono annoverare, altresì, una difesa rocciosa e impenetrabile che ha impedito a molte squadre, anche di alto rango, come la Roma, di aver vita facile al cospetto di Skorupski e compagni. Nel frattempo, l’allenatore dei toscani, Giovanni Martusciello, in base a quanto dichiarato al termine della sfida con l’Udinese, non vuol sentir parlare di salvezza conquistata.

A suo avviso vi è ancora tutto un girone da disputare e l’attenzione dovrà essere alta. Non sono ammesse sbavature e cali di concentrazione, quest’ultimi inammissibili per una compagine che giornata dopo giornata sta ponendo in essere tasselli fondamentali per la permanenza in massima serie. Inoltre, per quanto riguarda i punti di distacco rispetto alle ultime tre in classifica, il tecnico empolese non si illude, dichiarando che così come è accaduto alla Juventus, in cima alla graduatoria, di vedersi risucchiare dei punti da parte di Roma e Napoli, lo stesso potrebbe accadere in basso, motivo per cui spinge i suoi ragazzi a dare sempre il massimo senza accontentarsi mai. Infine, una nota di merito nei confronti del centravanti georgiano Levan Mchedlidze, autore fino ad ora di quattro reti in campionato.

Martusciello afferma che il calciatore, negli ultimi anni, abbia dovuto affrontare mille controversie, soprattutto per problemi fisici e caratteriali che gli hanno impedito di spiccare il volo. In questa stagione il trend è cambiato e il suo contributo sta risultando alquanto determinante per la conquista della salvezza. Nel prossimo turno, l’Empoli volerà a Crotone dove si prospetta una sfida calda dal punto di vista ambientale e fondamentale per il destino dei calabresi per quanto concerne la permanenza in A. I toscani hanno tutta l’intenzione di non lasciare punti per strada al fine di raggiungere quanto prima il traguardo ambito, ponendo in essere un altro risultato di prestigio per il piccolo ma ben organizzato club toscano.