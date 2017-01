Justin Timberlake nominato agli Oscar per Can’t Stop The Feeling.

Il grande cantante pop ed ottimo ballerino Justin Timberlake ha guadagnato la sua prima nomination agli Oscar.

Si vede poco ultimamente nella musica, però riesce comunque a lasciare un grande segno, e che segno. Grazie al suo brano per la colonna sonora del film “Troll” ha ricevuto una nomination agli Oscar 2017. Il brano di cui stiamo parlando è “Can’t Stop The Feeling“.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha nominato “Can’t Stop The Feeling” nella categoria di “Miglior canzone originale” per i prossimi premi Oscar, giunti all’89° edizione, una cerimonia che si terrà presso il Teatro Dolby di Los Angeles, in California, il 26 febbraio 2017. Il musical La La Land – leggi qui la nostra recensione – ha preso il maggior numero di nomination, ben 14, eguagliando così Titanic..

E’ molto probabile che Justin non vincerà l’Oscar perché la concorrenza è assai forte, e la canzone favorita è “City of Stars” di La La Land, ma attenzione anche ad “How Far I’ll Go” di Oceania. Un bravissimo comunque a Justin Timberlake.