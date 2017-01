Quattro nuove clip video per Kong: Skull Island e dettagli sulla trama.

Se hai trovato snervante il fatto di non avere a disposizione dei nuovi contenuti su Kong: Skull Island dal momento del rilascio del suo trailer nel mese di novembre, beh, allora oggi farai il pieno.

Quelli della Warner Bros hanno evidentemente ritenuto che con poco meno di due mesi di tempo dalla data di rilascio, fossero state necessarie nuove clip d’azione per incrementare l’attesa dei fan. E non solo una, ma quattro clip, ciascuna con ulteriori suggerimenti sul mondo di Kong.

Intitolati ‘The Island’, ‘Reign’, ‘Calvary’ e ‘Breath’, ognuno dei quattro teaser mostra scene d’azione per sfruttare al meglio i 30 secondi di tempo, e quel tanto che basta per non far sentire il 10 marzo una data troppo lontana.

The Island parla del numero di navi ed aerei che sono scomparsi, una sorta di rompicapo.

“Quello che stai vedendo è un mostro di qualche era passata”, dice Samuel L. Jackson in un altro teaser. “È il momento di dimostrare che è l’uomo il re.”

Accanto a tutti i frammenti di scene e dialoghi, i teaser ci mostrano anche le altre creature terrificanti che ci sono sull’isola, tra cui quel mostro lucertola gigante, il calamaro ed i pterodattili.

Tom Hiddleston, Brie Larson, John C. Reilly, Samuel L. Jackson, John Goodman, Toby Kebbell e Jing Tian saranno le star in Kong: Skull Island, che uscirà il 10 marzo 2017 nelle sale cinematografiche.

E se i quattro trailer di 30 secondi non fossero sufficienti, puoi sempre rivedere il trailer cliccando qui.