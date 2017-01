Info Film

Regista: D.J. Caruso Cast: Vin Diesel, Deepika Padukone, Ruby Rose, Nina Dobrev, Samuel L. Jackson, Donnie Yen, Rory McCann, Toni Collette, Tony Jaa, Hermione Corfield, Michael Bisping, Kris Wu, Ariadna Gutiérrez, Joe Roth, Andrey Ivchenko, Al Sapienza, Neymar Jr. Anno: 2017 Genere: Azione/Avventura Durata: 107 minuti Paese: Usa Trailer

La recensione di xXx: Il Ritorno di Xander Cage con Vin Diesel nuovamente protagonista.

Il Verdetto su xXx: Voto 5 5 Non un bel ritorno per Xander Cage! Tutto è così over-the-top in questo xXx che non può fare a meno di divertire il pubblico. Non fraintendetemi, questo è un film terribile che non prova nemmeno ad avere un senso, ma riuscirà a strapparvi qualche risata. In sostanza, Diesel è riuscito a creare un franchise ancora più forte e più stupido di Fast & Furious.

La Recensione dettagliata del Ritorno di Xander Cage.

Sono passati 15 anni da quando Vin Diesel scelse di allontanarsi dal suo ruolo in xXx, uccidendo il suo personaggio prima del sequel del 2005. Entrambi i film sono stati abbastanza terribili, rappresentati da un’azione insensata collegata dalle trame più sottili del mondo cinematografico. Il rilancio del franchise è ugualmente casuale, con un tema thriller ridicolo, che serve solo per accompagnare le gigantesche scene action ingannevoli.

No, Xander (Diesel) non è morto. Sfreccia attorno alle giungle della Repubblica Dominicana, corteggiando ragazze e mantenendo la gente del posto in festa grazie alle sue imprese. Il direttore della CIA, Marke (Toni Collette) gli rovina il divertimento richiamandolo all’ordine, perché ha bisogno di recuperare un gadget che i terroristi vogliono utilizzare per colpire i satelliti dell’orbita terrestre. X assembla un team di suoi vecchi amici (in realtà i nuovi arrivati, interpretati da Kris Wu, Ruby Rose e Rory McCann), oltre ad una maga dell’informatica hot (Nina Dobrev), per inseguire la squadra dei cattivi altrettanto estremi (Donnie Yen, Deepika Padukone, Tony Jaa e Michael Bisping). E mentre si dirigono a Londra, Filippine e Detroit, si rendono conto che sta accadendo qualcosa di strano.

Probabilmente il regista non ha studiato le leggi della fisica prima di girare questo film. Questi personaggi volano, sono indistruttibili, cadono da grandi altezze ma ne escono indenni. Ogni personaggio decide di mantenere la propria lingua ben piantata sulle guance, meglio non rischiare di fare brutte figure, strizzando “però” l’occhio alla telecamera in ogni momento ridicolo. Come ad esempio durante la caccia dove i motocicli si trasformano “magicamente” in acqua-bike. Oppure quando Xander fa un po’ di sci alpino attraverso una foresta pluviale. O che dire della scena di lotta sull’aereo.

Questo per dire che la caratterizzazione dei personaggi e la coerenza della trama non sono motivo di preoccupazione in questo film. Le donne sono dure, sexy e praticamente nude. Gli uomini sono oliati in stile ballerini di lap dance per le loro pose macho. Tutto è così over-the-top in questo xXx che non può fare a meno di divertire il pubblico. Non fraintendetemi, questo è un film terribile che non prova nemmeno ad avere un senso, ma riuscirà a strapparvi qualche risata. In sostanza, Diesel è riuscito a creare un franchise ancora più forte e più stupido di Fast & Furious.