Guarda Stevie Wonder mentre canta ‘Superstition’ con un’artista di strada.

Stevie Wonder sorprende un’artista di strada unendosi a lui in una resa acustica di ‘Superstition’ durante il fine settimana.

Grayson Erhard stava suonando presso l’Anaheim Marriott durante la National Association of Music Merchant, quando Wonder è entrato nella hall dell’hotel.

Il cantante ha duettato con Erhard sul suo famoso brano. Wonder ha poi dedicato la performance alle donne di Washington. È possibile guardare il filmato caricato su Facebook qui di seguito.

Sicuramente deve essere stata un’emozione incredibile per quell’artista. Il cantante, di recente, ha suonato una serenata all’ex First Lady, Michelle Obama, al The Tonight Show di Jimmy Fallon.

Wonder ha reso omaggio alla donna col suo classico del 1969: ‘My Cherie Amour‘, cambiando le parole in onore di Obama, convertendolo in ‘My Michelle Amour’.

Una strada porta il suo nome nella sua città di Detroit. Il 66 enne musicista era presente ad una cerimonia per celebrare la Milwaukee Avenue, rinominata, in suo onore, Stevie Wonder Boulevard.