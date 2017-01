Tomb Raider 3 uscirà a marzo 2018, la produzione è iniziata.

La produzione del nuovo film di Tomb Raider è ufficialmente iniziata.

Il terzo adattamento del fortunato franchise di videogiochi, che ha debuttato nel 1996, uscirà in tutto il mondo il 28 marzo 2018. Il nuovo film seguirà le storie dei due precedenti Tomb Raider, che ha visto Angelina Jolie interpretare il personaggio principale nel 2001 in Lara Croft: Tomb Raider e due anni più tardi in Tomb Raider – La culla della vita.

Mentre il nuovo film non ha ancora un suo titolo ufficiale, è stato confermato che la produzione del nuovo film di Tomb Raider è ufficialmente iniziata. Il regista norvegese Roar Uthaug, che ha diretto il film “non eccelso” del 2015 The Wave, ha usato il suo account Instagram per confermare, ieri (23 gennaio) che le riprese sono in corso.

Vedi il post di Uthaug qui sotto:

And we’re off! #tombraider Una foto pubblicata da Roar Uthaug (@roaruthaug) in data: 23 Gen 2017 alle ore 08:26 PST

Alicia Vikander, che ha vinto un Oscar l’anno scorso per il suo ruolo in The Danish Girl, interpreterà la Croft. Walton Goggins sarà protagonista come il cattivo principale del film, mentre Daniel Wu, sarà il capitano di una nave che aiuterà Croft nella sua missione di trovare suo padre.