Le Bahari tra sole e mare nel video per Get Together, la cover del classico dei The Youngbloods.

Nuovo video per le Bahari.

Le ragazze Bahari continuano a lavorare in studio per il loro album, che dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno come follow-up dell’EP pubblicato nel 2016 “Dancing on the Sun“.

A parte la loro recente collaborazione sul nuovo singolo “I Miss You“, le ragazze hanno consegnato una bella cover del classico dei The Youngbloods – un gruppo folk USA molto famoso tra gli anni 60′ e 70′ – “Get Together“. E’ un remake californiano dall’ascolto piacevole.

Questa versione è stata rilasciata sui rivenditori e servizi di streaming digitale il 20 gennaio 2017, mentre un video musicale, che è stato diretto da Darnell Williams e Sam Sturges, è stato pubblicato su Vevo il 24 gennaio, cioè ieri. Guarda la clip qui sotto.