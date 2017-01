Aaron Paul, il Jesse di Breaking Bad, farà parte della 3° stagione di Better Call Saul.

Aaron Paul ha lasciato intendere che potrebbe fare la sua apparizione nella terza stagione di Better Call Saul.

La star, che ha interpretato Jesse Pinkman in Breaking Bad, ha suggerito il suo ritorno in un’intervista con Ellen DeGeneres.

Quando gli è stato chiesto circa la sua presenza nella show, Paul ha detto: “Dio, lo spero… forse ho già girato qualcosa”.

Gus Fring dovrebbe essere ugualmente presente nella prossima stagione dello spin-off di Breaking Bad.

In vista del ritorno dello show, un annuncio finto è emerso online, e raffigurava la pubblicità del pollo operazione a catena/droga sotto copertura by Los Pollos Hermanos, che era l’azienda di Fring in Breaking Bad.

Nel frattempo, Bryan Cranston ha ugualmente discusso su una sua possibile apparizione come ospite nello show.

Parlando di un possibile cameo, Cranston aveva detto: “Devo tanto al creatore diBreaking Bad e Better Call Saul, riferendosi a Vince Gilligan. Se dovessero chiamarmi e dire: ‘Noi abbiamo questa idea, ci piacerebbe che tu…’ direi: ‘Sì, non c’è bisogno di finire la frase. Io ci sono, che cosa vuoi che faccia?”.

Better Call Saul è uscito per la prima volta nel 2015, due anni dopo la fine di Breaking Bad. Segue la storia dell’avvocato James “Jimmy” McGill, alias “Saul Goodman“, ed è ambientato sei anni prima dell’inizio dello spettacolo originale.

Un teaser per la terza stagione di Better Call Saul vede Jimmy apparentemente dietro le sbarre, insieme allo slogan “Avvocato Penale”. È possibile visualizzare il mini-video qui sotto.