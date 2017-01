LÉON pubblica il video di Liar, il suo nuovo singolo.

Guarda qui il video per Liar…

La cantante Svedese LÉON, alias Lotta Lindgren, è tornata con una nuova canzone appena pochi mesi dopo il debutto del suo recente singolo “Think About You“, che serviva come primo assaggio del suo prossimo album completo rilasciato con la Columbia Records e Sony Music.

La nuova artista promettente ha consegnato il suo prossimo singolo ufficiale chiamato Liar che in italiano si traduce “Bugiardo”, che è una ballata pop accompagnata dal molto emotiva e sincero, scritta da lei stessa con la collaborazione di Agrin Rahmani, che è responsabile anche della produzione.

“Liar” si conferma come il secondo assaggio dell’album, ed è stato lanciato sui rivenditori e servizi di streaming digitale il 16 dicembre 2016.

Il video musicale ufficiale, che è stato diretto da Ted Malmros, è stato finalmente pubblicato su Vevo il 24 gennaio 2017 e potete vederlo qui sotto.